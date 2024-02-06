الثلاثاء 06 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط تقديم تظلمات الصف الثالث الاعدادي 2024

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

تصدر السؤال عن رابط تقديم تظلمات الصف الثالث الاعدادي 2024، محركات بحث جوجل خلال الأيام القليلة الماضية، من أولياء امور الصف الثالث الاعدادي 2024 وذلك تزامنًا بعد اعتماد نتائج الامتحانات واعلانها.

ونتيجة لما سبق ذكره ينشر موقع "الدستور" رابط تقديم تظلمات الصف الثالث الاعدادي 2024 وخطوات تقديم التظلم والرسوم المقرر دفعها. 

رابط رابط تقديم تظلمات الصف الثالث الاعدادي 2024 محافظة الجيزة 

اعلنت مديريات التربية والتعليم، أنه تم فتح باب تلقي طلبات التظلم على نتيجة الفصل الدراسى الأول 2024 لللصف الثالثت الإعدادي، من يوم الأحد الماضي، ويستمر لمدة 15 يومًا.

-يقوم الطالب او ولي الأمر بالدخول إلى البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة للدخول اضغط هنــا

-يختار الطالب تظلمات الشهادة الاعدادية

ضوابط تظلمات الشهادة الإعدادية 2024

-عدم اصطحاب الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية داخل لجنة النظام والمراقبة سواء لـ ولي الأمر أو الطلب.

- يسداد الرسوم المقررة ومقدارها مبلغ (35) جنيها فى المادة الواحدة.

- يطلع الطالب على صور كراسات الإجابة في المواد التي يتظلم عليها. 

- يقوم الطالب بكتابة ملاحظاته التي يتم عرضها على موجه عام المادة قبل إعادة فحص ورقة الإجابة الخاصة به. 

- يتم اخطار الطالب، عقب الانتهاء من فحص التظلم.

-فى حالة أحقية الطالب فى التظلم وزيادته فى الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.

تظلمات الصف الثالث الاعدادي 2024 محافظة القاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن بدء التظلمات لجميع المراحل اعتبارا من يوم الاحد الماضي ولمدة (١٥) يوم عمل. 

وكان اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، قد اعتمد نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ بنسبة نجاح ٧٨.٤ %، وبلغ عدد المتقدمين للامتحان ١٩٠٠٢٧ طالب وطالبة، حضر منهم ١٨٦٢٦٦ طالب وطالبة، ونجح ١٤٥٩٤٧ طالب وطالبة

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