ظهرت الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الأقصر
ظهرت نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 في محافظة الأقصر بعد اعتماد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية 2024 بنسبة نجاح 76.10%.
يمكن من خلال موقع الدستور الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الأقصر برقم الجلوس لطلاب المحافظة والاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية من المحافظات التي ظهرت فيها النتيجة بعد اعتمادها.
نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الأقصر
الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 من خلال موقع الدستور الذي يوفر رابط مباشر لنتيجة الشهادة الاعدادية في مختلف المحافظات
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اكتب الكود الظاهر أمامك في الشاشة
اكتب رقم الجلوس
اضغط على كلمة بحث كي تظهر النتيجة
مع العلم أن المجموع الكلي لدرجات امتحانات الفصل الدراسي الأول من 140 درجة
نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 في محافظات الجمهورية
نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة الدقهلية
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نتيجة الصف الثالث الإعدادي في محافظة البحيرة
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نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة بني سويف
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نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة الشرقية
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نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة دمياط
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نتيجة الصف الثالث الإعدادي في محافظة المنوفية
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نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة الغربية
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موعد الفصل الدراسي الثاني 2024
يبدأ الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري 2023/2024 من السبت 10 فبراير 2024 وتنتهي اجازة نصف العام من الخميس 8 فبراير 2024.
ويستمر الفصل الدراسي الثاني حتى مايو 2024 بحيث تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل من نهاية مايو.
وتبدأ امتحانات الثانوية العامة من 15 يونيو 2024 وفق الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري، ولكن من المتوقع أن يتغير هذا الموعد لأنه موافق يوم وقفة عرفة وبدء أجازة عيد الأضحى المبارك.