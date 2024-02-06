الثلاثاء 06 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ظهرت الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الأقصر

نتيجة امتحانات الشهادة
نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية

ظهرت نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 في محافظة الأقصر بعد اعتماد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر،  نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية 2024 بنسبة نجاح 76.10%.

 

يمكن من خلال موقع الدستور الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024  محافظة الأقصر برقم الجلوس لطلاب المحافظة والاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية من المحافظات التي ظهرت فيها النتيجة بعد اعتمادها. 

 

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الأقصر 

 

الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 من خلال موقع الدستور الذي يوفر رابط مباشر لنتيجة الشهادة الاعدادية في مختلف المحافظات

 اضغط هنا 

 

اكتب الكود الظاهر أمامك في الشاشة 

اكتب رقم الجلوس 

اضغط على كلمة بحث كي تظهر النتيجة 

 

مع العلم أن المجموع الكلي لدرجات امتحانات الفصل الدراسي الأول من 140 درجة 

 

نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 في محافظات الجمهورية 

 

نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة  الدقهلية  

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نتيجة  الصف الثالث الإعدادي في محافظة البحيرة 

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نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة بني سويف  

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نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة الشرقية 

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نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة دمياط 

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نتيجة  الصف الثالث الإعدادي في محافظة المنوفية 

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نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة الغربية 

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موعد الفصل الدراسي الثاني 2024 

 

يبدأ الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري 2023/2024 من السبت 10 فبراير 2024 وتنتهي اجازة نصف العام من الخميس 8 فبراير 2024. 

 

ويستمر الفصل الدراسي الثاني حتى مايو 2024 بحيث تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل من نهاية مايو.

وتبدأ امتحانات الثانوية العامة من 15 يونيو 2024 وفق الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري، ولكن من المتوقع أن يتغير هذا الموعد لأنه موافق يوم وقفة عرفة وبدء أجازة عيد الأضحى المبارك. 

 

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