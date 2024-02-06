رابط مباشر.. نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنيا 2024
نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 هو الموضوع الأكثر أهمية لطلاب محافظات الجمهورية خاصة محافظة المنيا بعد أن ظهرت نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 بمختلف محافظات الجمهورية وتستمر في الظهور في باقي المحافظات على مدار الأيام المقبلة.
ننشر في التقرير التالي رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنيا 2024، وكذلك عدد الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية من المحافظات الأخرى التي ظهرت فيها نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024.
نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 محافظة المنيا
اعتمد اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، نتيجة امتحانات الصف الثالث الاعدادي للفصل الدراسى الأول للعام الدراسي 2023/2024 بنسبة نجاح بلغت 74.26%، بإجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسي الأول 104432 طالبًا، حضر منهم 101386 طالبًا وبلغ عدد الناجحين 75289 طالبًا.
يكون الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 من خلال الرابط المباشر الذي توفره مديرية التربية والتعليم بالمحافظة للطلاب اضغط هنا
اختار ايقونة استعلام نتيجة الشهادة الإعدادية
اكتب رقم الجلوس اضغط على استعلام
تظهر نتيجة الطالب واسم المدرسة
ثم تفاصيل درجات المواد لطلاب الصف الثالث الاعدادي والدرجة التي حققها الطالب خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول
نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 في المحافظات
نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 محافظة كفر الشيخ
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نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 محافظة دمياط
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نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 محافظة سوهاج
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نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 محافظة الغربية
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نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 محافظة المنوفية
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نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 محافظة البحيرة
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الروابط السابقة يوفرها موقع الدستور لطلاب المحافظات للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 برقم الجلوس
يتم وضع الكود المكتوب على الشاشة ثم كتابة رقم الجلوس والضغط على كلمة بحث