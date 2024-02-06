بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الاعدادية 2024

تظهر نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 عبر بوابة الازهر الإلكترونية بعد الانتهاء من عمليات رصد وتدقيق النتائج واعتمادها من مدير المعاهد الأزهرية، وذلك خلال الأيام القليلة القادمة، بعد أن أنهى الطلاب امتحاناتهم في 23 يناير الماضي، وتعرض الدستور في التقرير التالي بوابة الازهر الالكترونية نتيجة الشهادة الاعدادية 2024.

نتيجه الصف الثالث الإعدادي ازهر 2024

وتعرض بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجه الصف الثالث الإعدادي أزهر 2024 بعد انتهاء كنترولات المناطق الأزهرية من أعمال تصحيح أوراق امتحانات الصف السادس الابتدائي والصف الثالث الإعدادي.

ومن المتوقع أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية 2024للفصل الدراسى الأول الأسبوع المقبل بعد اعتمادها من مدير المعاهد الأزهرية، وذلك خلال الاسبةع المقبل وقبل انتهاء إجازة نصف العام الدراسي الجاري.

بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس

يستطيع طلاب الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 عبر بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس، فور اعتمادها باتباع الخطوات التالية:

أولا: زيارة بوابة الازهر الالكترونية من خلال الضغط على الرابط التالي https://www.azhar.eg/splash.html

ثانيًا: قم بإدخال رقم جلوس الطالب

ثالثًا: قم بتحديد المنطقة الأزهرية التي يتبعها المعهد الذي يدرس به الطالب.

رابعًا: قم بالضغط على عرض نتيجة الشهادة الاعدادية 2024.

وتوفر بوابة الأزهر الشريف بالإضافة إلى نتيجه الصف الثالث الاعدادي ازهر 2024، تسجيل استمارة الشهادة الثانوية للعام الدراسى الجاري، وكذلك نتائح الامتحانات لطلاب الشهادة الابتدائية وطلاب المرحلة الثانوية.

وبلغ عدد الطلاب الذين دخلوا امتحانات الفصل الدراسي الاول من العام الدراسي الجاري لطلاب الشهادة الابتدائية 189635 طالبا وطالبة، والشهادة الإعدادية 177109 طالبا وطالبة خلال الفصل الدراسي الاول 2023- 2024، وانتهت امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الثلاثاء 23 يناير الماضي.