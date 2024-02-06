الثلاثاء 06 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

من هنا.. الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي الازهري 2024

الثالث الاعدادي
الثالث الاعدادي

نتيجة الصف الثالث الاعدادي الازهري 2024 لامتحانات الفصل الدراسي الأول يكون البحث عنها من خلال بوابة الازهر الشريف التي توفر عدد من الخدمات لطلاب المعاهد الأزهرية، وكذلك لمختلف الباحثين عن خدمات الأزهر الشريف.

يمكن من خلال التقرير التالي معرفة خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي الازهري 2024 من خلال بوابة الازهر الشريف ومعرفة مجموع درجات مواد طلاب الصف الثالث الاعدادي الأزهري. 

نتيجة الصف الثالث الاعدادي الازهري 2024

فور انتهاء أعمال الرصد والتصحيح يتم اعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادي الازهري من رئيس قطاع المعاهد الازهرية يكون الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي الازهري من خلال بوابة الازهر الالكترونية اضغط هنا 

ثم يتم اختيار خدمات الأزهر يكون متاح رابط خاص بنتيجة الصف الثالث الاعدادي الازهري للدخول عليه برقم جلوس الطالب والمنطقة الأزهرية التابع لها من أجل الاستعلام. 

توزيع درجات مواد الصف الثالث الاعدادي الازهري 2024

المجموع الكلي للترمين لامتحانات الصف الثالث الاعدادي الازهري من 550 درجة

 القرآن الكريم في امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الاعدادي الازهري من 20 درجة

الفقه في امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الاعدادي الازهري من 25 درجة

الحديث والتفسير في امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الاعدادي الازهري من 25 درجة

التوحيد والسيرة في امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الاعدادي الازهري من 25 درجة

الثقافة الإسلامية في امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الاعدادي الازهري من 10 درجات

النحو والصرف في امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الاعدادي الازهري من 25 درجة

المطالعة والنصوص في امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الاعدادي الازهري من 25 درجة

مادة الرياضيات في امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الاعدادي الازهري من 30 درجة

العلوم في امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الاعدادي الازهري من 20 درجة 

الدراسات الاجتماعية في امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الاعدادي الازهري من 20 درجة 

اللغة الإنجليزية في  امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الاعدادي الازهري من 20 درجة 

 

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