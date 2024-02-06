من هنا.. الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي الازهري 2024
نتيجة الصف الثالث الاعدادي الازهري 2024 لامتحانات الفصل الدراسي الأول يكون البحث عنها من خلال بوابة الازهر الشريف التي توفر عدد من الخدمات لطلاب المعاهد الأزهرية، وكذلك لمختلف الباحثين عن خدمات الأزهر الشريف.
يمكن من خلال التقرير التالي معرفة خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي الازهري 2024 من خلال بوابة الازهر الشريف ومعرفة مجموع درجات مواد طلاب الصف الثالث الاعدادي الأزهري.
نتيجة الصف الثالث الاعدادي الازهري 2024
فور انتهاء أعمال الرصد والتصحيح يتم اعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادي الازهري من رئيس قطاع المعاهد الازهرية يكون الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي الازهري من خلال بوابة الازهر الالكترونية اضغط هنا
ثم يتم اختيار خدمات الأزهر يكون متاح رابط خاص بنتيجة الصف الثالث الاعدادي الازهري للدخول عليه برقم جلوس الطالب والمنطقة الأزهرية التابع لها من أجل الاستعلام.
توزيع درجات مواد الصف الثالث الاعدادي الازهري 2024
المجموع الكلي للترمين لامتحانات الصف الثالث الاعدادي الازهري من 550 درجة
القرآن الكريم في امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الاعدادي الازهري من 20 درجة
الفقه في امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الاعدادي الازهري من 25 درجة
الحديث والتفسير في امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الاعدادي الازهري من 25 درجة
التوحيد والسيرة في امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الاعدادي الازهري من 25 درجة
الثقافة الإسلامية في امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الاعدادي الازهري من 10 درجات
النحو والصرف في امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الاعدادي الازهري من 25 درجة
المطالعة والنصوص في امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الاعدادي الازهري من 25 درجة
مادة الرياضيات في امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الاعدادي الازهري من 30 درجة
العلوم في امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الاعدادي الازهري من 20 درجة
الدراسات الاجتماعية في امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الاعدادي الازهري من 20 درجة
اللغة الإنجليزية في امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الاعدادي الازهري من 20 درجة