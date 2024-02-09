الجمعة 09 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إعلان وظائف مصر للطيران 2024.. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة وموعد التقديم

مصر للطيران
مصر للطيران

أعلنت شركة مصر للطيران للخطوط الجوية عن حاجتها لشغل وظيفة "مضيف - مضيفة"، وفقًا للإعلان رقم 1 لسنة 2024، سواء بخبرة أو دون عن طريق التعاقد.

الشروط المطلوبة لوظائف شركة مصر للطيران 2024

وحددت شركة مصر للطيران، بعض الشروط المطلوب توافرها لشغل الوظائف المعلن عنها من ذوي الخبرة، كما يلي:

1- الحصول على شهادة ثانوية عامة لغات أو مؤهل عالٍ.

2- ألا يقل سن المتقدم عن 20 عاما، ولا يزيد على 35 عاما.

3- يمكن التقديم للذكور والإناث.

4- يشترط أن يكون الطول متناسبا مع الوزن.

5- اجتياز الاختبارات المقررة من مصر للطيران.

6- إجازة طيران سارية المفعول أو أجنبية بمعادلة سارية على طرازات الشركة أو منتهية الصلاحية بحد أقصى 36 شهرًا من تاريخ الانتهاء.

شروط وظائف مصر للطيران 2024

1- الحصول على مؤهل عال لغات، أو مؤهل عال مسبوق بثانوية عامة لغات.

2- لا يقل السن عن 18 عامًا ولا يزيد على 30 عامًا.

3- التقديم للذكور والإناث.

4- الوزن يتناسب مع الطول.

- اجتياز الاختبارات المقررة.

المستندات المطلوبة لوظائف مصر للطيران 2024

وطالبت شركة القابضة مصر للطيران المتقدمين بإحضار المستندات التالية:

1- صورة المؤهل الدراسي.

2- صورة شهادة الميلاد.

3- صورة إجازة طيران بالنسبة لذوي الخبرة.

4- بطاقة الرقم القومي سارية الصلاحية.

5- السيرة الذاتية باللغة الإنجليزية.

موعد التقديم بوظائف مصر للطيران 2024

وأعلنت شركة القابضة مصر للطيران تلقي طلبات الوظائف المعلن عنها بدء من الأحد 11 فبراير الجاري، حتى السبت 24 فبراير، أي على مدار 14 يومًا متتاليًا. 

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