السبت 03 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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آخر موعد للتقديم وظائف وزارة التربية والتعليم 2024

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

ارتفع السؤال عن آخر موعد للتقديم وظائف وزارة التربية والتعليم 2024، على محركات بحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، من قبل الراغبين في الالتحاق بوظائف وزارة التربية والتعليم 2024، لذلك ينشر موقع "الدستور" كافة التفاصيل عن آخر موعد للتقديم وكيفية التقديم لتلك الوظائف. 

آخر موعد للتقديم وظائف وزارة التربية والتعليم 2024

حدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، آخر موعد للتقديم في وظائف وزارة التربية والتعليم من خلال بوابة الوظائف الحكومية التي تم الإعلان عنها في يوم 2 من شهر يناير الماضي، وبالنسبة لآخر موعد للتقديم في وظائف التربية والتعليم 2024 سيكون يوم 15 فبراير الجاري، بعد تم مد الفترة التي كانت انتهت في يوم 31 من شهر يناير الماضي.

الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف وزارة التربية والتعليم 2024

-صورة من بطاقة الرقم القومي المكون من 14 رقمًا

-صورة من شهادة التخرج.

-صحيفة الحالة الجنائية.

-تقديم المستندات الأصلية مٌلونة بصيغة «JPG».

-شهادة الخدمة العسكرية للذكور والخدمة العامة للإناث.

-إيصال الإيداع البنكي.

-شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المٌتكاملة في حالة الإعاقة.

موقع وزارة التربية والتعليم.. للاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي

رابط تقديم وظائف وزارة التربية والتعليم 2024

لخريجي كليات التربية من كل جامعات المصرية يمكنهم التقديم عبر رابط تقديم وظائف وزارة التربية والتعليم 2024 من خلال هذا الرابط للدخول اضغط هنـــا وذلك للتقديم للوظائف المعلن عنها في مسابقة تعيين 150 ألف معلم خلال الـ 5 سنوات التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي لسد احتياجات المدارس الحكومية والنهوض بالعملية التعليمية، حيث سيتم استبعاد جميع المتقدمين الذين لا تنطبق عليهم الشروط المعلن عنها في إعلان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ويتم عقد اختبارات للمتقدمين للوصول إلى أفضل عناصر من المتقدمين لتفعيل دور المعلم وضرورة تنميته مهنيًا، بما يتماشي مع استراتيجية التطوير الشاملة لمنظومة وزارة التربية و التعليم.

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