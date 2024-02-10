تتصاعد حدة البحث عن دعاء وأذكار الصباح اليوم السبت 10-2-2024 المأثورة الواردة في أمهات الكتب عن التابعين والسلف الصالح خاصة مع استقبال شهر شعبان 1445 والذي يعد بوابة شهر رمضان المبارك الذي يغلق فيه الله سبحانه وتعالى أبواب النار وتفتح أبواب الجنة.

دعاء وأذكار الصباح اليوم السبت 10-2-2024 المأثورة

ننشر من خلال التقرير الصيغ الصحيحة التي توضح دعاء وأذكار الصباح اليوم السبت 10-2-2024 المأثورة عن التابعين والسلف الصالح لجلب الأرزاق والطمأنينة والسعادة والسكينة القلبية والشفاء والتوفيق في الدنيا والبعد عن الأذي بكافة مناحي الحياة.

دعاء الصباح مكتوب

اللهم أرزقني رزقا لم أتوقعه وخير لم أفكر فيه.. وتحقيق أمنيات ظننت يوما أنها مستحيلة.. استجابة دعوات أكررها دائما.. ربي وفقني.. وسخر لي.. وبشرني.. أرح بالي وقلبي.. وأسعدني.. واعفو عني.. وأرحمني وقر عيني.. وأرض عني.. وهب لي ما أتمنى وما أريد يا الله.

اللهم إني أسألك أن تسوق إلينا من الرزق ما يغنينا.. وتنزل علينا من البركة ما يكفينا.. وتدفع عنا من النقم ما يؤذينا.. وترزقنا من العافية ما يشفينا.. وتبارك لنا في ذريتنا وأهالينا.. وتدخلنا في نعيم جناتك أجمعين.. اللهم زدنا نورا في الوجه.. وسعة في الرزق.. ومحبة في قلوب الخلق.. واغفر لنا ولوالدينا ولمن لهم الحقوق علينا.

اللهم أدخل السكنية في قلوبنا والمحبة في نفوسنا.. الابتسامه في وجوهنا والسعادة في بيوتنا.. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم فرج همي ويسر أمري وارحم ضعفي وقلة حيلتي وأرزقني الصحة والعافية من حيث لا أحتسب.. اللهم لا تحرمني طموحا أسعى لتحقيقه.. اللهم وفقني وسدد خطاي.. يسر لي أمري ووفقني يارب العالمين.

أذكار الصباح اليوم

اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله.. ولك الملك كله.. يدبر الخير كله.. وإليك يرجع الأمر كله.. علانيته وسره.. فأهل أن تحمد.. إنك على كل شيء قدير.. اللهم اغفر لي جميع ما مضى من ذنوبي.. واعصمني فيما بقى من عمري.. وأرزقني عملا زكيا ترضى به عني.

اللهم أنت السلام هادي الأنام.. جابر الكسر.. ومفرج الهموم والأحزان.. أنزل طمأنينتك على كل قلب ارهقته الحياة.. وانزل عافيتك على كل مريض.. اللهم ارزقني رزقا حلالا طيبا مباركا فيه ملأ السموات والأرض.