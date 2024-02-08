متى رمضان 2024 العد التنازلي.. اعرف موعد شهر رمضان المبارك
أيام قليلة تفصلنا على بداية الشهر المبارك ويكثر التساؤل على متى رمضان 2024 العد التنازلي، وذلك مع اقتراب ليلة النصف من شهر رجب، لكي يبدأ العد التنازلي لاستقبال شهر رمضان، بروحنياته وطقوسه التي تجمع الملايين من المسلمون في كافة أنحاء العالم.
متى رمضان 2024 العد التنازلي.. اعرف موعد شهر رمضان المبارك
وتنشر "الدستور" في هذه السطور القادمة موعد شهر رمضان المبارك 2024، وأدعية شهر رمضان.
باقي كام يوم على رمضان 2024؟
وينتظر الملايين طقوس عدد 30 يومًا في الشهر الكريم، وهي أفضل شهور السنة، فهي شهر الإيمان والنفحات للمسلمين، وذلك وبالتزامن مع عمليات البحث المتكررة عن السؤال المتداول، سنجيب على السؤال، طبقا للحسابات الفلكية التى قام بإعدادها المعهد القومى للبحوث الفلكية، عن موعد شهر رمضان 2024، إذ أن تشير الحسابات إلى أن أول أيام شهر رمضان لعام 2024 فلكيًا، من الجدير أن ستكون في يوم الإثنين 11 مارس المقبل، وبذلك سيتبقى حوالى عدد 44 يوما على أول أيامه.
أدعية شهر رمضان 2024
يوجد بعض الادعية التي يجب قولها في شهر رمضان المبارك جعله الله شهر البركة والغفران، وهي ستكون في الآتي:
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- «أشهدك يا الله أنك سبحانك أكرمتني وسترتني وأعطيتني من فضلك الواسع، وأنعمت عليّ بكرمك وجودك».
- «اَللّهُمَّ اجْعَلني فيهِ مِنَ المُتَوَكِلينَ عَلَيْكَ، وَاجْعَلني فيهِ مِنَ الفائِزينَ لَدَيْكَ، وَاجعَلني فيه مِنَ المُقَرَّبينَ اِليكَ بِاِحْسانِكَ يا غايَةَ الطّالبينَ.»
- «اَللّهُمَّ حَبِّبْ إلَيَّ الإحْسانَ، وَكَرِّهْ إلَيَّ الْفُسُوَق وَالْعِصْيانَ، وَحَرِّمْ عَلَيَّ سَّخَطَك وَالنّيرانَ بِعَوْنِكَ يا غِياثَ الْمُسْتَغيثينَ».
- «اَللّهُمَّ اجْعَلْ صِيامي فيهِ صِيامَ الصّائِمينَ وَقِيامي فيِهِ قِيامَ القائِمينَ، وَنَبِّهْني فيهِ عَن نومه الغافِلينَ، وَهَبْ لي جُرمي فيهِ يا اِلهَ العالمينَ، وَاعْفُ عَنّي يا عافِيًا عَنِ المُجرِمينَ.»
- اللهم إني نويت أن أصوم شهر رمضان بأكمله فتقبله مني، واغفرلي من ذنبي فإنك أنت السميع العليم.
- اللهم آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه، وقنا عذاب النار، فاغفر لي يا ارحم الراحمين، وارزقنا الأجر والعافية وابعد عنا كل شر، وقرب لنا الخير يا الله.