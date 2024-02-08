الخميس 08 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواعيد الصلاة في اليوم الأول من شهر رمضان 2024 والأدعية المستحبة

شهر رمضان
شهر رمضان

مواعيد الصلاة في اليوم الأول من  شهر رمضان 2024 والأدعية المستحبة في هذا الشهر الكريم من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

مواعيد الصلاة في اليوم الأول من شهر رمضان 2024 

أكدت الصفحة الرسمية للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن موعد شهر رمضان الكريم 2024 يوافق يوم 11 مارس المقبل.

وعلى صعيد متصل أكدت دار الإفتاء المصرية عن استطلاعها لهلال شهر رمضان في التاسع والعشرون من شهر شعبان.

والجدير بالذكر أن دار الإفتاء رأيها هو الفيصل في تحديد الشهر الكريم.

موعد أذان المغرب في رمضان 2024 وإمساكية الشهر المبارك

مواعيد الصلاة لليوم الأول  فى شهر رمضان الكريم 2024 لمدينة القاهرة:

اليوم الأول لرمضان:

صلاة الفجر: 4.43.

صلاة الشروق: 6.09.

صلاة الظهر: 12.05.

صلاة العصر: 3.28.

صلاة المغرب: 6.01.

صلاة العشاء: 7.18.

الأدعية المستحبة في شهر رمضان 2024

-اللهم أهل علينا هلال هذا الشهر المبارك، وأعنّا فيه على الصيام والقيــام وغض البصر وحفظ اللسان، اللهم لا تدع لنا فيه ذنبًا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، وأقسم لنا فيه أن نكون من عتقاء النار يا أرحم الراحمين

-اللهم اغسلني فيه من الذنوب، وطهرني فيه من العيوب، وامتحن قلبي فيه بتقوى القلوب

-اللهم اجعله شهرًا تستقيم فيه حياتنا، وتنصلح فيه أمورنا، وترزقنا فيه كل خير في الدنيا والآخرة

-اللهم أهل علينا هلاله ونحن آمنون في أوطاننا، اللهم وأقسم لنا مع أحبتنا أن نجتمع فيه على طاعتك وحسن عبادتك، واكتبنا في زمرة الصالحين يا رب العالمين

-اللهم أعني فيه على الصيام والقيام وجنبني فيه من هفوات اللسان وأعني على تلاوة القرآن

-اللهم قوني فيه على إقامة أمرك، وذكرك بدوام الطاعة لك

-شاللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين، ونبهني فيه عن نومة الغافلين

-اللهم افتح لي فيه أبواب الجنان، واغلق عني فيه أبواب النيران

-اللهم اجعل لنا فيه نورًا على نورًا، اللهم نور فيه قلوبنا بالقرآن الكريم، واشغل ألسنتنا بالذكر الحكيم، اللهم ولا تشغلنا فيه بأنفسنا، ولا تحرمنا فيه لذة الطاعة والتقرب لوجهك الكريم يا رب العالمين.

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