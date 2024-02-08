الخميس 08 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. ياسمين صبري تكشف عن بوستر "رحيل"

مسلسل رحيل
مسلسل رحيل

كشفت ياسمين صبري عن بوستر مسلسلها الجديد “رحيل” المقرر عرضه ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2024.

وشاركت ياسمين البوستر عبر حسابها الرسمي على انستجرام، مصحوبًا بتعليق قالت فيه:“مسلسل رحيل في رمضان 2024، رمضان يجمعنا”.

ومن المقرر عرض رحيل فى رمضان المقبل ويكتبه محمد عبد المعطى، ويخرجه إبراهيم فخر، حيث يتكون المسلسل من 15 حلقة، ويعرض فى موسم دراما رمضان وهو من إنتاج phenomena media production.

وتقابلت ياسمين صبرى والمؤلف محمد عبد المعطى من قبل فى عملين هما مسلسل "حكايتى" ومسلسل "الأسطورة" مع النجم محمد رمضان.

ويعرض لياسمين صبرى، حاليًا، فيلم أبو نسب بطولة النجم محمد إمام فى دور العرض، ويجمع  فيلم "أبو نسب" محمد إمام وياسمين صبرى للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 بمشاركة حمدى الميرغنى، أحمد فتحى، محمد سلام، بيومى فؤاد وإخراج معتز التونى، و"ليلة هنا وسرور" عام 2018 بمشاركة فاروق الفيشاوى، محمد عبد الرحمن توتا، محمد سلام، وحقق الفيلمين نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

ياسمين صبرى مسلسلات رمضان 2024 رمضان 2024 انستجرام الفنانة ياسمين صبري

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