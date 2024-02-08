الخميس 08 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024: أول صورة لـ نيللي كريم مع والدها في "فراولة"

حجاج عبد العظيم ونيللى
حجاج عبد العظيم ونيللى كريم

تواصل الفنانة نيللي كريم تصوير مشاهد مسلسلها الجديد “فراولة” على قدم وساق، استعدادًا لعرضه خلال موسم رمضان 2024 المقبل.

ظهرت بطلة العمل نيللي كريم برفقة حجاج عبد العظيم أثناء تصوير أحد المشاهد حيث يظهر بدور والدها ضمن احداث العمل ويعمل حارس عقار.

"فراولة" بطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد على الذى يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقى.

ويسجل "فراولة" التعاون الثانى بين جيلان علاء ونيللى كريم بعد مسلسل "فاتن أمل حربى" الذى تم عرضه في شهر رمضان 2022، وشارك في بطولته شريف سلامة، هالة صدقى، محمد الشرنوبى، محمد ثروت، خالد سرحان، فادية عبد الغنى، محمد التاجى، جيلان علاء، جمال يوسف، حاتم صلاح، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل.

النجمة نيللي كريم فراولة رمضان 2024 موسم رمضان 2024 حجاج عبد العظيم رمضان

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