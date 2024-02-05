الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

2 مارس.. هاني شاكر يستعد لإحياء حفل غنائي ضخم في لبنان

المطرب هاني شاكر
المطرب هاني شاكر

أعلن المطرب هاني شاكر عن استعداده لإحياء حفل غنائي ضخم يوم 2 مارس المقبل، في العاصمة اللبنانية بيروت، ويقدم خلال الحفل باقة مميزة من أجمل أغنياته.

 

 

وكان أمير الغناء العربى طرح مؤخرا أحدث أغانيه بعنوان "الهوية عربى"، على جميع التطبيقات والمنصات الموسيقية تضامنا مع الشعب الفلسطينى وأحداث غزة، من كلمات أسامة حسن وألحان مصطفى شكرى وتوزيع أحمد أمين.

 

كما طرح شاكر مؤخرا أحدث أغانيه، والتي جاءت بعنوان "بلاد البخت" بتقنية الـ AI والتي لاقت تفاعلا كبيرا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي منذ طرحها، وهي من كلمات كريم حكيم وألحان مصطفى شكرى وتوزيع ميدو مزيكا وميكس وماستر محمد جودة، وهي ثالث أغاني أمير الغناء العربي لهذا العام بعد طرحه مؤخرا أغنيتي "الكبير" و"مروق" اللذين حققا نسبة تفاعل كبيرة مع الجمهور فى أنحاء الوطن العربي منذ طرحهما.

المطرب هاني شاكر هاني شاكر العاصمة اللبنانية بيروت بيروت شهر مارس الهوية عربي أمير الغناء العربي

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