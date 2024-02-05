الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

من ألبوم لحقت نفسي.. أصالة تطرح أحدث أغنياتها "عايشة حالة"

أصالة
أصالة

طرحت المطربة أصالة أحدث اعمالها الغنائية بعنوان “عايشة حالة” ضمن ألبومها الجديد “لحقت نفسي”، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب.

أغنية عايشة حالة من كلمات هانى رجب وألحان محمد عبيه وتوزيع احمد ضياء.

 

وتقول كلمات الأغنية: 

عايشة حالة قبل مِنَك

طول حياتي معيشتهاش

شُفت فيها وانتَ جَنبي

كل حاجة مشُفتهاش.

 

وَصَلتِني الجنة اللي انا مدخَلتهاش

عَرفتِني الحِلو اللى في الدنيادي بيك

لو ليا دعوة مُستجابة مَقولتهاش

دِلوقتي هَدعي ربنا انى ابقىَ ليك.

 

وابقىَ معاك

دايماً مِتطَمِنة.. وبكلمة حنينة

حُبَك يفضَل يعيش طول الزمان.

والأيام

بُكره هتِثبِت قوي.. إنى بَحِبَك قوي

ومكانى معاك أكيد أفضَل مكان.

 

إنتَ عَندي ف حِتة تانية

مش مُجَرد إهتمام .

إنتَ مَصدَر السعادة

انتَ مِحوَر الكلام

وطرحت مؤخرا النجمة أصالة نصرى، أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "صندوق" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات رامي قحطان كوسا، ألحان وتوزيع يزن الصباغ، والكليب من إخراج حسن غدّار.

كما طرحت أصالة نصري أغنيتها "جنة الحب" عبر يوتيوب وبعض المنصات الإلكترونية الغنائية، الأيام الماضية وهي من كلمات د. ذياب بن غانم المزروعي، ألحان فايز السعيد، توزيع الموسيقى نور هاشم.

وكانت المطربة أصالة طرحت عددًا من أغانى ألبومها الجديد الذى يحمل اسم "لحقت نفسي" منها أغنية الأخبار الحلوة وتعاونت فيها مع كل من الشاعر الغنائي محمود سليم، الملحن كريم أحمد، الموزع الموسيقي كريم أسامة، مهندس الصوت محمد صقر.

المطربة اصالة أصالة عايشة حالة لحقت نفسي يوتيوب أحمد ضياء

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