الخميس 08 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

طه دسوقي: نجاح "حالة خاصة" فاق توقعاتي واستعنت بحالات حقيقية لتجسيد "نديم"

الفنان طه دسوقي
الفنان طه دسوقي

أعرب الفنان طه دسوقي عن سعادته الشديدة بنجاح مسلسل “حالة خاصة” خلال الفترة الماضية وتحقيقه نسب مشاهدات عالية على منصة واتش إت من جميع الفئات العمرية، وخاصة حالات التوحد.

وقال دسوقي، في أحد اللقاءات المتلفزة إن أكثر التعليقات المؤثرة التي تلقاها هو مشاهدة حالات توحّد حقيقية للعمل وتأثرهم به، وتحديدا صديقة له وجهت له الشكر بأن ابنها الذي لديه توحّد كان يشاهد العمل بحرص شديد، ونجح العمل في تأكيد معلومة والدته له بأنه مميز ولديه قدرات هامة.

أضاف أن تحضيرات العمل ليس سهلة وكان هناك تحدي بالنسبة له في تجسيد هذه الشخصية والتي تطلبت استعانته بحالات توحد حقيقية من مختلف الأعمار لتجسيدها بشكل دقيق، وهو ما ساعده عليه المنتج طارق الجنايني، معربًا عن سعادته الشديدة لقدرة العمل في إيصال رسالته وتحقيق هدفه.

وشارك في بطولة حالة خاصة، مجموعة من النجوم أبرزهم: طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السبع، لينا إيهاب، نبيل على ماهر، الطفل آدم وهدان، آدم النحاس، وهو من تأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.

طه دسوقي حالة خاصة مسلسل حالة خاصة غادة عادل دسوقي منصة واتش ات

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