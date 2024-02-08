الخميس 08 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

هاني شاكر ناعيًا الراحل مجدي نجيب: "وداعًا صديق العمر"

هاني شاكر
هاني شاكر

نعى الفنان هاني شاكر، الشاعر الراحل مجدي نجيب الذي وافته المنية أمس، وشُيع جثمانه من مسجد السيدة نفيسة، ورافق الجثمان ابنه أحمد مجدى وزوجة ابنه نشوى عمران.

وشارك “هاني” صورة للراحل، عبر حسابه على “انستجرام” وعلق: “ إنا لله وإنا اليه راجعون فقدت أمس أخي العزيز وصديق العمر والقامة الفنية الكبيرة الشاعر مجدي نجيب اسكنة الله فسيح جناتة وخالص العزاء الي أسرتة وكل جمهورة الكبير ألهمهم الله الصبر والسلوان”.

 

من هو الراحل مجدي نجيب؟

الراحل مجدي نجيب، قدم أشعاره للكثير من مطربي مصر العظماء منها على سبيل المثال "كامل الأوصاف" مع عبد الحليم حافظ، "غاب القمر يا ابن عمي"، "قولوا لعين الشمس"، "يا طريقنا يا طريق"، " للفنانة شادية"، "أخد حبيبي"، "العيون الكواحل"، "تعالى وشوف" للفنانة فايزة أحمد، "جاني وطلب السماح" صباح، "كل شيء في بلادي" نجاة، "أوعدك" سعاد محمد، ""أفراح" محمد رشدي، "يا ريتك معايا" هاني شاكر، "طلب القهوة" فريق الجيتس، "إسكندرية" للمطرب الليبي أحمد فكرون.

وتعاون الكينج محمد منير، مع الشاعر مجدي نجيب في الكثير من الأغنيات الناجحة، وكان الشاعر الراحل «عبد الرحيم منصور» هو أول من قدم منير لمجدي نجيب ممتدحا منير بأنه الوحيد القادر على غناء أغنيته «القدس» التي رفضها بعض المطربين ممن تعامل معهم نجيب، ومن هنا بدأ المشوار الفني مع منير الذي وصل  لأكثر من عشرين أغنيه سطرها مجدي نجيب بداية من ألبوم (بنتولد ) عام 1980 وحتى ألبوم (طعم البيوت ).

مسجد السيدة نفيسة الفنان هاني شاكر الشاعر الراحل مجدي نجيب احمد مجدي انستجرام مجدي نجيب

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