الخميس 08 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات أوف سيزون.. شيري عادل وكارولين عزمي من كواليس "الوصفة السحرية"

شيري عادل
شيري عادل

يواصل صناع مسلسل “الوصفة السحرية.. لزواج ناجح” تصوير مشاهد العمل على قدم وساق، والمقرر عرضه خارج موسم رمضان 2024 المقبل، ويخوض بطولته نخبة من الفنانين على رأسهم الفنانة شيري عادل والفنان اسلام جمال.

وجمعت مشاهد اليوم الفنانة شيري عادل والفنانة كارولين عزمي، حيث تظهران بدور زوجات ويعانان من المشاكل الزوجية ويقطنون بنفس الكومبوند، وتتوالى الاحداث في اطار اجتماعي كوميدي لايت.

مسلسل "الوصفة السحرية" - (لزواج ناجح) يعتمد على البطولة الجماعية ويضم في قائمة أبطاله كلًا من: شيرى عادل، إسلام جمال، ميرهان حسين، عمر الشناوى، بسمة داود، لقاء سويدان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هانى سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، فكرة: مى سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وايرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيرى سالم.

ويسجل مسلسل "الوصفة السحرية" – (لزواج ناجح) التجربة الثانية للمخرج خيرى سالم كمخرج في الدراما بعد عمله كمخرج منفذ ومخرج وحدة ثانية في أكثر من أعمال أبرزها الإختيار، حيث يعرض له أولى تجاربه كمخرج، مسلسل "على باب العمارة" على watch it، بطولة حاتم صلاح، آية سماحة، محمد محمود، محمد رضوان، عزة لبيب، ريهام الشنواني، ومحمد عبد العظيم، وعدد من الوجوه الشابة، وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج خيري سالم.

الوصفة السحرية مسلسل “الوصفة السحرية لزواج ناجح” الوصفة السحرية لزواج ناجح شيري عادل اسلام جمال كارولين عزمي

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