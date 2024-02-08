رمضان 2024.. مي كساب تتعاقد على مسلسل إذاعي على "الراديو 9090"

تعاقدت مي كساب رسميًا على خوض بطولة مسلسل إذاعي من المقرر بثه على الراديو 9090 والمقرر الإفصاح عن تفاصيله خلال الفترة المقبلة.

وتنتظر مي عرض فيلم "ذعر" تأليف هشام يحيى وإخراج شادي علي، وبطولة مي كساب، أحمد فتحي، محمود حافظ، محمد رضوان، وتدور أحداثه في إطار كوميدي فانتازي حول كاتب سينمائي يسعى لتحقيق حلمه بخروج أول فيلم له إلى النور، فيواجه العديد من المواقف الكوميدية الطريفة، وتم تصوير المشاهد الداخلية للفيلم بمنطقة الهرم بالاضافة إلى تصوير المشاهد الخارجية في عدد من شوارع القاهرة.

وحققت مي كساب نجاحًا كبيرًا خلال رمضان الماضي من خلال شخصية "ثريا" التي قدمتها في مسلسل "جعفر العمدة".

“جعفر العمدة” بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.