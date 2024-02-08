مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل شخصية ياسمين صبري في "رحيل"

تواصل الفنانة ياسمين صبري تصوير مسلسلها الجديد "رحيل"، ليلحق بالسباق الرمضاني 2024، والذي ستعود من خلاله لعالم الدراما من جديد بعد غياب دام عدة سنوات، وسيشاركها البطولة كل من أحمد فهمي، أحمد صيام، سما إبراهيم، حازم سمير، بجانب عدد كبير من نجوم الفن.

تفاصيل شخصية ياسمين صبري في "رحيل"

وعلم "الدستور" أن الفنانة ياسمين صبري ستلعب دور فتاة من طبقة متوسطة، واسمها رحيل، وتتعرض لعدد من الصِعاب وتعمل على مواجهة الفنان أحمد فهمي في عدد من المواقف ومن ثم تربطهما قصة حب وتتصاعد الأحداث، كما أن التصوير تم ما بين أنحاء القاهرة ومحافظة الإسكندرية.

"رحيل" يعيد ياسمين صبري للدراما من جديد

وتعود الفنانة ياسمين صبري لعالم الدراما من جديد بعد غياب 4 سنوات، بعد آخر عمل فني لها عرض عام 2020 وهو مسلسل “فرصة تانية”.

أحدث أعمال ياسمين صبري السينمائية

يذكر أن ياسمين صبري، يعرض لها في الوقت الحالي بالسينمات فيلم "أبو نسب" ويعد العمل التعاون الثالث بين محمد إمام وياسمين صبري في السينما.

"أبو نسب" بطولة محمد إمام، ماجد الكدواني، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، علاء مرسي ومجموعة من ضيوف الشرف، منهم شيكو وماجد المصري ومحمد ثروت، والفيلم من تأليف أيمن وتار، وإنتاج شركات سينرجي فيلمز ومصر العالية وماجيك بيز ونيو سينشري وفيلم سكوير وأوسكار، ومن إخراج رامى إمام.