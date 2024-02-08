مسلسلات رمضان 2024.. ياسمين صبرى تكثف ساعات تصوير "رحيل"

تكثف الفنانة ياسمين صبري جلسات تصوير مشاهدها في مسلسل "رحيل"، الذي يعرض في السباق الرمضاني المقبل 2024.

تفاصيل مسلسل رحيل



المسلسل مكون من 15 حلقة، تنافس الفنانة ياسمين صبري هذا الموسم بدور سيدة في حي شعبي، لأول مرة، وتتعرض لمواقف عديدة تشتعل من خلالها الأحداث.

وكانت قد علمت "الدستور" القائمة الأولية لمسلسل رحيل للنجمة ياسمين صبري، حيث تعاقد على العمل بشكل رسمي كل من الفنان أحمد صيام والفنانة سما إبراهيم والفنان حازم سمير، وجار المفاوضات على عدد آخر من الفنانين المنتظر مشاركتهم في المسلسل الدرامي الجديد.

تفاصيل مسلسل رحيل



ويعد مسلسل "رحيل" البطولة المطلقة الثالثة لياسمين صبري في الدراما، بعد مشاركتها من خلال مسلسلي "فرصة تانية" و"حكايتي"، الذي شارك في بطولته الفنان أحمد صلاح حسني وأحمد حاتم وأحمد بدير ووفاء عامر وإدوارد وعمرو صحصاح وآخرون، تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.

كما يسجل مسلسل "رحيل" التعاون الثالث الذي يجمع بين ياسمين صبري والمؤلف محمد عبدالمعطي، حيث تعاونا معًا من قبل في عملين هما مسلسل "حكايتي" ومسلسل "الأسطورة" الذي شاركت في بطولته أمام النجم محمد رمضان، بينما يسجل التعاون الأول بين ياسمين والمخرج إبراهيم فخر.

آخر أعمالها في دراما رمضان

ويعد مسلسل فرصة ثانية، آخر أعمال ياسمين صبري في دراما رمضان، الذي عرض عام 2020، وشارك في بطولته أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، محمود البزاوي، نهال عنبر، محمد أبو داود، أشرف زكي، إدوارد، أحمد الشامي، عمر الشناوي، ومن إخراج مرقس عادل.