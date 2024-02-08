الخميس 08 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. أحمد الجندى يدخل مونتاج الحلقات الأولى لـ"الكبير أوى"

مكي
مكي

دخل المخرج أحمد الجندي في تنفيذ أعمال مونتاج الحلقات الأولى من مسلسل "الكبير أوي" في موسمه الثامن، في العمل المنتظر عرضه في رمضان ٢٠٢٤.

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وعلم "الدستور" أن "الجندي" صور أول حلقات من العمل بالإضافة إلى عدد من الحلقات الوسطى للمسلسل، ودخل مباشرة في أعمال مونتاج هذه الحلقات، على أن يقوم بتصوير باقي الحلقات خلال الأيام المقبلة، حيث يعمل على الانتهاء من تصوير العمل مع انطلاق أول أيام شهر رمضان.

ضيوف الشرف


ويشهد الجزء الثامن من مسلسل "الكبير أوي" ظهور عدد من ضيوف الشرف منهم الفنانة أمينة خليل، والتي تظهر بشخصيتها الحقيقية خلال أحداث المسلسل، كما يشارك الفنان أكرم حسني الذي يظهر متقمصًا شخصية الكبير.

كما يشارك الفنان محمد ثروت كضيف شرف أيضًا ضمن أحداث الجزء الثامن من مسلسل "الكبير أوي"، بالإضافة إلى الفنانة شيماء سيف التي انتهت من تصوير مشاهدها.

ومن المقرر أن يتناول الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي، العديد من التفاصيل الاجتماعية والأحداث التي شهدتها مصر خلال الفترة الحالية في إطار كوميدي. 

القائمة الكاملة لأبطال الكبير 

وكان النجم أحمد مكي قد شارك في موسم رمضان الماضي بمسلسل  "الكبير أوي 7"، وشاركه نخبة من النجوم منهم  رحمة أحمد، ومحمد سلام، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، بيومي فؤاد، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والمسلسل من تأليف مصطفى صقر، محمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي.

احمد الجندي المخرج أحمد الجندي الكبير مسلسل الكبير مسلسل الكبير أوي مسلسل الكبير اوي في موسمه الثامن

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