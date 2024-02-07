مسلسلات رمضان 2024.. الصور الأولى من "رحيل" لـ ياسمين صبري

يواصل أبطال وصنّاع مسلسل “رحيل” للفنانة ياسمين صبري تصوير مشاهدهم من العمل الفني الذي من المقرر أن يشارك في الماراثون الرمضاني ضمن مسلسلات رمضان 2024، والذي يعتبر بمثابة عودة “ياسمين” لعالم الدراما من جديد بعد توقف دام لسنوات.

تفاصيل مسلسل رحيل لياسمين صبرى

وينتمي مسلسل "رحيل" لنوعية الدراما قصيرة الحلقات إذ يضم 15 حلقة، ومن المقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والعمل من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج إبراهيم فخر.

"رحيل" يعيد ياسمين صبرى للمنافسة الرمضانية بعد غياب 4 أعوام

وفى سياق متصل يعيد مسلسل "رحيل"، ياسمين صبري للمنافسة الرمضانية بعد غياب أربعة أعوام منذ عرضه عام 2020، وشاركها في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم دياب، أحمد مجدي، أيتن عامر، عمر الشناوي، تأليف مصطفى جمال هاشم، إخراج مرقس عادل.

رحيل يسجل البطولة المطلقة الثالثة لياسمين صبرى فى الدراما الرمضانية

ويعد مسلسل "رحيل" البطولة المطلقة الثالثة لياسمين صبري في الدراما، بعد مشاركتها من خلال مسلسلي "فرصة تانية" و"حكايتي"، والذي شارك في بطولته الفنان أحمد صلاح حسني وأحمد حاتم وأحمد بدير ووفاء عامر وإدوارد وعمرو صحصاح وآخرون، تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.

كما يسجل مسلسل "رحيل" التعاون الثالث الذي يجمع بين ياسمين صبري والمؤلف محمد عبد المعطي، حيث تعاونا معًا من قبل في عملين هما مسلسل "حكايتي" ومسلسل "الأسطورة" الذي شاركت في بطولته أمام النجم محمد رمضان، بينما يسجل التعاون الأول بين ياسمين والمخرج إبراهيم فخر.

آخر أعمال ياسمين صبرى

جدير بالذكر أن ياسمين صبري، يعرض لها في الوقت الحالي بالسينمات فيلم "أبو نسب" ويعد العمل التعاون الثالث بين محمد إمام وياسمين صبري في السينما.

"أبو نسب" بطولة محمد إمام، ماجد الكدواني، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، علاء مرسي ومجموعة من ضيوف الشرف، منهم شيكو وماجد المصري ومحمد ثروت، والفيلم من تأليف أيمن وتار، وإنتاج شركات سينرجي فيلمز ومصر العالية وماجيك بيز ونيو سينشري وفيلم سكوير وأوسكار، ومن إخراج رامى إمام.

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