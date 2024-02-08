الخميس 08 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد أذان المغرب في رمضان 2024 وإمساكية الشهر المبارك

آذان المغرب فى رمضان
آذان المغرب فى رمضان

مع اقتراب ميعاد الشهر المبارك يحرص المسلمين على معرفة موعد أذان المغرب في رمضان 2024 بجميع بلدان العالم الإسلامي عن إمساكية شهر رمضان لعام 2024، وعدد ساعات الصيام وميعاد الأذان خلال 30 يوم صيام في شهر رمضان المبارك، حرصا منهم على أداء جميع الصلوات الخمسة في وقتها الصحيح.

موعد أذان المغرب في رمضان 2024 وإمساكية الشهر المبارك

وتوفر “الدستور” بهذا التقرير موعد أذان المغرب في رمضان 2024 وإمساكية شهر رمضان 2024.

إمساكية شهر رمضان 2024

أعلنت دار الإفتاء المصرية بمصر عن موعد استطلاع هلال شهر رمضان، والذي من المقرر أن سيكون في يوم 29 شعبان 1445، وهذا يكون هو الموعد الرسمي، ولكن يكون معمل أبحاث الشمس في المعهد القومى للبحوث الفلكية، قامت بتحديد أن أول أيام شهر رمضان لعام 2024 فلكيا، سوف يكون في يوم 11 مارس 2024 المقبل.

الصيام في شهر رمضان 2024

ويأتي شهر رمضان لعام 2024 في هذا العام 30 يوما، وأول أيامه يكون يوم الإثنين 11 من مارس 2024 -إمساكية رمضان 2024- وهذا اليوم هو عدد ساعات الصيام فيه حوالي 13 ساعة و18 دقيقة، وهذا يكون أقل الأيام، طبقًا لـ إمساكية شهر رمضان 2024، ويكون آخر أيام شهر رمضان، سيكون 9 أبريل 2024، وهذا يكون أطول أيام الصوم بشهر رمضان، عدد ساعات الصيام ( 14 ساعة و14 دقيقة).

موعد أذان المغرب في رمضان 2024

اليوم الأول في شهر رمضان.. 1 رمضان 1445

يعتبريوم الإثنين 11 مارس 2024 الموافق 1 رمضان 1445، تكون مدة ساعات الصوم 13 ساعة و18 دقيقة، «السحور 2:23، إمساك 4:23، الفجر 4:43، الشروق 6:09، الظهر 12:05، العصر 3:28، صلاة المغرب 6:01، العشاء 7:18».

اليوم الثاني في شهر رمضان.. 2 رمضان 1445

يعتبر يوم الثلاثاء 12 مارس 2024 الموافق 2 رمضان 1445، تكون مدة ساعات الصوم 13 ساعة و20 دقيقة، «السحور 2:22، إمساك 4:22، الفجر 4:42، الشروق 6:08، الظهر 12:05، العصر 3:28، صلاة المغرب 6:02، العشاء 7:19».

اليوم الثالث في شهر رمضان.. 3 رمضان 1445

يعتبريوم الأربعاء 13 مارس 2024 الموافق 3 رمضان 1445، تكون مدة ساعات الصوم 13 ساعة و22 دقيقة، «السحور 2:20، إمساك 4:20، الفجر 4:40، الشروق 6:07، الظهر 12:04، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:02، العشاء 7:19».

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اليوم الرابع في شهر رمضان.. 4 رمضان 1445

يعتبر يوم الخميس 14 مارس 2024 الموافق 4 رمضان 1445، تكون مدة ساعات الصوم 13 ساعة و24 دقيقة، «السحور 2:19، إمساك 4:19، الفجر 4:39، الشروق 6:06، الظهر 12:04، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:03، العشاء 7:20».

اليوم الخامس في شهر رمضان.. 5 رمضان 1445

يعتبر يوم الجمعة 15 مارس 2024 الموافق 5 رمضان 1445، تكون مدة ساعات الصوم 13 ساعة و25 دقيقة، «السحور 2:18، إمساك 4:18، الفجر 4:38، الشروق 6:04، الظهر 12:04، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:03، العشاء 7:21».

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