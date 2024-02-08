العد التنازلي| عدد الأيام المتبقية على شهر رمضان الكريم 2024

أيام قليلة وينتهي شهر رجب، ومن ثم يكثف المسلمون في مصر البحث عن موعد أول أيام شهر رمضان الكريم 2024، والذس ينتظرونه على أحر من الجمر، حيث يحمل البهجة والخير والبركة من العام للآخر، فضلًا عن أن كل يوم في رمضان له فضل وأجر وثواب واسع فأوله رحمة، وأوسطه مغفرة وفي ختامه عتق من النار، وهي فرصة عظيمة للمسلم للتقرب من الله ومحو ذنوبه.

موعد أول أيام شهر رمضان في مصر 2024

مع احتفال المسلمين بليلة الإسراء والمعراج يعلن بدء العد التنازلي لاستقبال الشهر الكريم، وبالفعل تبقى أيام قلية ونستقبل شهر رمضان الكريم لعام 2024، ويصادف الشهر الكريم هذا العالم استقبال المصريين لفصل الربيع ويأتي في الربع الأول من العام الميلادي الجاري، ووفقا للتقويم الميلادي للعام الميلادي 2024 فإن غرة شهر رمضان المبارك توافق يوم الاثنين 11 مارس 2024، وذلك وفق ما جاء في بيان معهد البحوث الفلكية.

عدد الأيام المتبقية على شهر رمضان الكريم 2024

نحن على بُعد شهر وأربعة أيام تقريبًا من بداية شهر رمضان الكريم لعام 2024، حيث يتبقى 34 يومًا فقط، ومن المتوقع أن يكون شهر رمضان الكريم لعام 2024 مكونًا من 30 يومًا، وبذلك يكون أول أيام عيد الفطر يوم الأربعاء 10 أبريل 2024.

دعاء استقبال شهر رمضان الكريم 2024

"اللهم اجعل لى نصيبا من كل خير تنزل فيه، بجودك يا أجود الأجودين وأذقنى فيه حلاوة ذكرك، وأدآء شكرك واحفظنى فيه بحفظك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنى فيه من عبادك الصالحين القانتين المستغفرين المقربين اللهم اجعلنى فيه من المتوكلين عليك الفائزين لديك المقربين إليك وزحزحنى فيه عن موجبات سخطك اللهم أعنى على صيامه وقيامه بتوفيقك يا هادى المضلين.

اللهم وفر فيه حظي من بركاته، وسهل سبيلي إلى خيراته، ولا تحرمني قبول حسناته يا هاديا إلى الحق المبين.

اللهم افتح لي فيه أبواب الجنان، وأغلق عني فيه أبواب النيران، ووفقني فيه لتلاوة القران يامنزل السكينة في قلوب المؤمنين.

رسائل تهنئة بمناسبة شهر رمضان الكريم 2024

مبارك عليكم شهر رمضان أسأل الله أن يتقبل منكم الصيام والقيام وصالح الأعمال.

رمضان شهر الخير، دنت أيام رمضان طهر قلوبنا يا الله وثق سراءرنا وبلغنا جمال لحظاته ونحن في أحسن حال.

كل عام وأنتم ومن تحبون بألف خير بمناسبة شهر رمضان المبارك، أعاده الله عليكم بالخير والرزق.

أسأل الله أن يبارك لكم في شهر الطاعات والرحمات وأن يرزقكم فيه الدرجات وأن يختم لكم فيه بالصالحات.

كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات.

بنسيم الرحمة وعبير المغفرة وقبل الزحمة أقول كل عام وانت بخير.

أقر الله عينك فى رمضان بلذة الأسحار وصحبة الأخيار ورحمة الغفار وجنة الأبرار.

بلغك الله العشر، ورفع عنا وعنك الشر، وأكرمك بليلة القدر، وأسعدك طول الدهر.

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