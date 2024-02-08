باقي 32 يوما.. مواعيد الصلوات الخمس في أول أيام شهر رمضان 1445

تصدر السؤال عن موعد أول أيام شهر رمضان ومواعيد الصلوات الخمس في شهر رمضان وعدد الأيام المتبقية على الشهر الكريم محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة، لا سيما بعدما أعلنت دار الإفتاء المصرية عن موعد استطلاع هلال شهر شعبان لعام 1445 هجري، والذي يشكل بداية الاستعدادات لشهر رمضان المبارك لعام 2024، ومع بداية شهر شعبان يبدأ المسلمون في الانتظار المتشوق لحلول شهر الصيام، والذي ينتظره المسلمون في كل أنحاء العالم.

موعد استطلاع هلال شهر شعبان 1445

وأوضحت دار الإفتاء المصرية عبر حسابها على منصة "إكس" أن استطلاع هلال شهر شعبان 1445 سيكون بعد غد السبت، مع دعاء لله بأن يبلغنا شهر رمضان المبارك.

هلال شهر شعبان 1445 هـ

أعلن الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء، أن هلال شهر شعبان 1445 سيظهر فلكيًا بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الواحدة صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت 29 من رجب 1445هـ الموافق 10 فبراير 2024، وذلك وفقًا للحسابات الفلكية التي أجراها معمل أبحاث الشمس بالمعهد برئاسة الدكتور ياسر عبدالهادى.

موعد أول أيام شهر رمضان المبارك 1445 هـ

من المتوقع فلكيًا أن يبدأ شهر رمضان في عام 2024 يوم 11 مارس، أي بعد حوالي 32 يومًا. يعتبر شهر رمضان من الأشهر ذات الأهمية الروحانية والقدسية بالنسبة للمسلمين في جميع أنحاء العالم، حيث يقومون بأداء فريضة الصيام ويسعون للتقرب إلى الله بمختلف الطرق. صيام شهر رمضان يعد واجبًا على المسلمين كونه الركن الرابع من أركان الإسلام، ومن لا يستطيع صيامه عليه أن يقضيه في وقت لاحق، وفقًا لقوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾. إلا إذا كان غير قادر على الصوم تمامًا، في هذه الحالة عليه دفع الفدية.

الإمساكية.. أقصر وأطول أيام شهر رمضان 1445 هـ

ووفقا لجدول شهر رمضان لهذا العام، سيكون عدد أيام شهر رمضان 30 يومًا، وستكون أول أيامه يوم الإثنين 11 مارس الموافق 1 رمضان. ومدة الصيام في هذا اليوم ستكون 13 ساعة و18 دقيقة، وهو أقل عدد ساعات صيامًا خلال الشهر.

أما آخر أيام شهر رمضان، فستكون يوم الثلاثاء 9 أبريل الموافق 30 رمضان، وستكون مدة الصيام في هذا اليوم 14 ساعة و14 دقيقة، وهو أطول عدد ساعات صيامًا خلال الشهر. وبحسب إمساكية شهر رمضان، فإن مواعيد السحور والإفطار في القاهرة ستكون كالتالي:

مواعيد الصلوات الخمس في أول أيام شهر رمضان 1445 هـ

- السحور: 2:23

- الإمساك: 4:23

- الفجر: 4:43

- الشروق: 6:09

- الظهر: 12:05

- العصر: 3:28

- صلاة المغرب: 6:01

- العشاء: 7:18

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