مسلسلات رمضان 2024|سيمون من كواليس تصوير "صيد العقارب"

شاركت سيمون صورة جديدة لها من كواليس تصوير مسلسل “صيد العقارب” بطولة غادة عبد الرازق المقرر أن تخوض به السباق الرمضاني المقبل 2024، قيادة المخرج أحمد حسن، تمهيدا لعرضه خلال موسم رمضان 2024 المقبل عبر شاشة من شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتظهر غادة خلال الأحداث بشخصية جديدة ومختلفة وهي تاجرة سم عقارب، وهي إمرأة ذات أصول صعيدية، وتتحدث بلهجة قاهرية، ويجسد والدها الفنان أحمد ماهر الذي يعتز بلهجته الصعيدية، ويفضل شقيقها عنها والذي يجسده الفنان محمد علي رزق، وتسعى خلال الاحداث لتغيير نظرة المجتمع الذي يفضل الذكر عن الإناث.

سبب تسمية مسلسل صيد العقارب بهذا الاسم

وعن سبب تسمية صيد العقارب بهذا الاسم، أوضحت الفنانة غادة عبدالرازق، أن السبب في هذا هو شخصيتها ضمن أحداث المسلسل، إذ تتحول شخصيتها وتشبه العقرب في التعامل والتواجد.



مسلسل “صيد العقارب”

مسلسل “صيد العقارب” من تأليف باهر دويدار، وبطولة محمد علاء، أحمد ماهر، رياض الخولي وسيمون، وأحمد ماهر، مجدى بدر، ساميه عاطف،ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ريم المصرى، محمد نجاتى، كريم محجوب، ونخبه من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن.