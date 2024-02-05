الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

دعاء أول أيام رمضان 2024

رمضان 2024
رمضان 2024

ننشر دعاء  أول أيام رمضان 2024 حيث يبحث الكثيرون عن دعاء أول أيام رمضان 2024، مع اقتراب شهر رمضان الكريم، الذي ينتظره المسلمون في كافة أنحاء العالم، لما يحمله من روحانيات متميزة للمسلمين.

ويبدأ صوم المسلمون في الشهر الكريم، بعد تحديد دار الإفتاء الأول موعد رمضان 2024 بعد استطلاع هلال شهر رمضان 2024 يوم 29 شعبان، ويستعرض الدستور في التقرير التالي الأدعية المحببة في شهر رمضان.

تنصيب محمد رمضان سفيرا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم

دعاء أول أيام رمضان 2024 

اللهم أعنا على صيامه وقيامه، وتلاوة القرآن فيه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين، وقيامى فيه قيام القائمين، ونبهني فيه عن نومة الغافلين، وهب لي فيه جرمي، واعف عني يا عافيا عن المجرمين.

اللهم اجعل لي فيه إلى مرضاتك دليلًا، ولا تجعل للشيطان فيه علي سبيلًا، واجعل الجنة لي منزلًا ومقيلًا، يا قاضي حوائج الطالبين.

اللهم اجعلنا فيه من الذين تقبل دعائهم، وتستجيب لشكواهم، وتقضي لهم حوائجهم.

اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، وتلم بها شَعثنا، وتجمع بها شملَنا، وتزكي بها أقوالنا وأعمالنا، وتلهمنا بها رشدنا.

اللهم إنا نسألك ‌فواتح ‌الخير، وخواتمه، وجوامعه، وأوله وآخره، وظاهره وباطنه، ونسألك الدرجات العُلَى من الجنة.

اللهم ارزقني فيه رحمة من عندك، تغنيني بها عن رحمة من سواك، وارزقني إيمانًا يُذْهِبُ الحزن، وأمانًا يُطْمِئِنُ الروع، وَرِزْقًا وَاسِعًا، لاَ تَجْعَلْ عَلَيَّ فيهِ لأحدٍ هَمًا وَلاَ غَمًا وَلاَ ضَرًّا.

دعاء أول أيام رمضان 2024 مكتوب

اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري، وتضع وزري، وتُصلح أمري، وتطهر قلبي، وتُحصن فرجي.

اللهم إني أسألك أن تجعلني من أوليائك، وأهل طاعتك، وحزبك المفلحين.

اللهم ارزقني فيه فضل قيام ليلة القدر، وشرف دخول المسجد الحرام، وبلوغ حج بيتك الكريم، وزيارة قبر نبيك الكريم.

اللهم أَعِنَّا عَلَى صِيَامِهِ وَقِيَامِهِ، وَجَنِّبْنَا فيهِ مِنْ هَفَوَاتِهِ وَآثَامِهِ، وَارْزُقْنَا فيهِ ذِكْرَكَ وَشُكْرَكَ، وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ.

اللهم اجعلنا فيه من المقبولين، وتجاوز عنا فيه بفضلك ومغفرتك.

اللهم وفقنا فيه إلى كل خير، وصرف عنا فيه كل شر، ويسر لنا فيه كل أمر.

اللهم احفظنا فيه من بين أيدينا، ومن خلفنا، وعن يميننا، وعن شمالنا، ومن فوقنا، ومن تحتنا، وأعذنا من شر كل ذي شر، إنك أنت السميع العليم.

اللهم اجعلنا فيه من عبادك الصالحين، القانعين، الراضين، المتوكلين عليك، المخلصين لك العمل، المخلصين لك الدين.

اللهم اجعلنا فيه من الذين تقبل توبتهم، وتعفو عن سيئاتهم، وتزيدهم من فضلك.

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