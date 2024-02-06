يحرص المسلمون مع بداية الصباح على معرفة أدعية مستجابة وأذكار الصباح اليوم الثلاثاء 6-2-2024 عبر جوجل، أملًا في أن يستجيب الله لهم الدعاء، للتقرب من الله تعالي وغفران الذنوب والانضمام لصفوف المؤمنين يوم القيامة.

أدعية مستجابة.. أذكار الصباح اليوم الثلاثاء 6-2-2024

ويستعرض "الدستور" في هذه السطور القادمة أدعية مستجابة وأذكار الصباح اليوم الثلاثاء 6-2-2024.

- "اللهم إني أعوذ بك من العجز، والكسل، والجبن، والبخل، والهرم، وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها".

- "يا رب مع فجر هذا اليوم نسألك رزق واسع ويقينا صادقًا وقلبًا خاشعًا وعلمًا نافعًا وعملًا صالحًا متقبلًا".

- "اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ولك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت".

أذكار الصباح اليوم

"اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير".

"حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم".



"بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم".

دعاء للمتوفين

"اللهم بشر (الأسم) بالفردوس الأعلى من الجنة، اللهم اجعل قبره أنيس منير بارد، اللهم ارحمه واغفر له واعفو عنه واجعل قبرة روضة من رياض الجنة وجميع موتى المسلمين يا رب العالمين".

دعاء لجدتي المتوفية

"اللهم ارحم جدتي واغفر لها وعوضها عن كل ألم أصابها في الدنيا بالجنة، اللهم أرحمها برحمتك الواسعة وكنّ لها الرفيق الأعلى يا ربّ العالمين".

دعاء فكً الكرب والهم للغير

"اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل والبخل والجبن، وغلبة الدين وقهر الرجال".

دعاء دخول الامتحان

"رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، بسم الله الفتاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا يا أرحم الراحمين، اللهم افتح عليَّ فتوح عبادك العارفين، اللهم انقلني من حولي وقوتي وحفظي إلى حولك وقوتك وحفظك، اللهم اجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا".

دعاء ختم القرآن

"اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا".

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دعاء دخول المسجد

وقد جاء بيان هذا الفضل في الحديث المرويِّ عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنه- عن النبيّ أنّه: (كان إذا دخل المسجدَ قال أعوذُ باللهِ العظيمِ وبوجهِه الكريمِ وسلطانِه القديمِ من الشيطانِ الرجيمِ، قال أقطُّ؟ قلتُ: نعم، قال: فإذا قال ذلك قال الشيطانُ: حُفِظَ مني سائرَ اليومِ).