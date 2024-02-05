مع بداية الساعات المبكرة يشغل أذهان المواطنين بدء يومهم بالأدعية والأذكار ويزداد التساؤل عن أدعية مستجابة وأذكار الصباح اليوم الإثنين 5-2-2024 عبر جوجل، وذلك للتقرب إلى الله تعالى من أجل غفران الذنوب والانضمام لصفوف المؤمنين يوم القيامة، فهي من العادات المُحببة لكثيرين من المسلمين.

أدعية مستجابة.. أذكار الصباح اليوم الإثنين 5-2-2024

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور القادمة أدعية مستجابة وأدعية الصباح، وأذكار الصباح اليوم الإثنين 5-2-2024.

دعاء الصباح مكتوب

- «يا رب مع فجر هذا اليوم أخرجنا من كل ضيق وتعسير وأرزقنا كل خير وتيسير واغفر لنا ما اقترفناه من ذنب».

- «في فجر هذا اليوم نسائلك يا رب أن ترزقنا بعد الضيق فرج وأن تجعل لنا من كل هم مخرج».

- «يا رب في فجر هذا اليوم أملاء قلوبنا بالعزيمة واصرف عنا اليأس والإحباط».

- «يا رب في فجر هذا اليوم أجرنا من موت الغفلة ولا تتوفنا إلا وأنت راض عنا».

أذكار الصباح اليوم

اللهم كما أخرجت الصبح من بعد الظلمة، أخرجنا من ضيق الدنيا وهمومها إلى فرجك.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير «ترد عشر مرات».

اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك، وملائكتك وجميع خلقك، أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن محمدًا عبدك ورسولك «تردد أربع مرات».

دعاء للمتوفين

«اللهم في يوم الجمعة ارحم من ضمة التراب واشف من أنهكه الوجع وأغث من أثقله الهم واهدِ من غرّته الدنيا».

دعاء لجدتي المتوفية

اللهم إن جدتي أمتك بنت أمتك ناصيتها بيدك ماضٍ فينا حكمك عدلٌ في قضائك أسألك لها أن تمد لها في قبرها مد بصرها وأن تجعل منقلبها إلى جنات النعيم يا رب العالمين.

دعاء فكً الكرب والهم للغير

لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم، وأفوض أمري الى الله إنى الله بصيرًا بالعباد"، والصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم

دعاء دخول الامتحان

«اللهم إني توكلت عليك، وفوضت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجا إلا إليك»، دعاء الاستفتاح: «بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، إهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين».

دعاء ختم القرآن

«اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي وأجعل الحياة زيادة لي في كل خير وأجعل الموت راحة لي من كل شر».

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دعاء دخول المسجد

عن دعاء دخول المسجد والخروج منه، منها قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا دخَل أحدُكم المسجدَ فلْيُسَلِّمْ على النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- وليقُلِ: اللَّهمَّ افتَحْ لي أبوابَ رحمتِك وإذا خرَج فلْيُسَلِّمْ على النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- وليقُلِ: اللَّهمَّ أجِرْني مِن الشَّيطانِ الرَّجيمِ»، كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند دخول المسجد: «أعوذُ باللهِ العظيمِ وبوجهِه الكريمِ وسلطانِه القديِمِ من الشَّيطانِ الرَّجيمِ».