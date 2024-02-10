السبت 10 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

أدعية استقبال رمضان 2024.. موعد أول أيام شهر رمضان 1445

شهر رمضان 2024
شهر رمضان 2024

تحظى أدعية استقبال رمضان 2024 على نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية مواقع التواصل الاجتماعي، مع إعلان دار الإفتاء المصرية عن استطلاع هلال شهر شعبان مساء اليوم السبت الموافق 10 فبراير 2024، حيث يتوقع خبراء المعهد القومي للبحوث الفلكية أن يكون أول أيام الشهر الكريم غدا الأحد 11 فبراير 2024.

أدعية استقبال رمضان 2024

يبحث الملايين من المسلمين عن أدعية استقبال رمضان 2024 وذلك مع استطلاع هلال شهر شعبان 1445 والتي جاءت كما يلي:-

-أشهد أن الله سبحانه وتعالي أكرمني وسترني وأعطاني من فضله الواسع وأنعمت علي بفيض كرمك وجودك".

-اللهم أجعلني من المتوكلين عليك.. واجعلني من الفائزين لديك.. واجعلني فيه من المقربين إليك بإحسانك يا رب العالمين.

-اللهم حبب إلى الإحسان وكره إلى الفسوق والعصيان.. وحرم على سخطك.. يا غياث المستغيثين.

-اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين.. ونبهني فيه عن نومه الغافلين.. وهب لي جرمي فيه يا رب العالمين واعف عني يا عافيا عن المجرمين.

-اللهم إني نويت أن صون شهر رمضان بأكمله فتقبله مني.. واغفر لي من ذنبي فإنك أنت السميع العليم.

-اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة.. وقنا عذاب النار.. فاغفر لي يا أرحم الرحمين.. وأرزقني الأجر والعافية وأبعد عنا كل شر وقرب لنا الخير يا الله.

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موعد أول أيام شهر رمضان 1445

يتسال الملايين من المسلمين في كافة بقاع الأرض عن موعد أول أيام شهر رمضان 1445 - 2024 حيث يوافق غرة الشهر الكريم يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024 وفقا لكافة الحسابات الفلكية التي قام بها خبراء المعهد القومي للبحوث الفلكية بمدينة حلوان، حيث يتم استطلاع الهلال من خلال اللجان الشرعية التابعة لدار الإفتاء المصرية في كافة محافظات الجمهورية التي بها مراكز رصد وفقا للضوابط الشرعية.

ويتم إبلاغ الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، بنتائج كافة اللجان الشرعية، حيث يتم تحديد غرة الشهر الكريم من خلال الرؤية في كافة المراكز ويتم إعلانها بشكل رسمي من خلال دار الإفتاء.

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