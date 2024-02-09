تعرف على عدد أيام إجازات شهر رمضان الكريم لعام 2024- 1445

أعلنت دار الإفتاء المصرية عن استطلاع هلال شهر شعبان المبارك غدا السبت الموافق 10 فبراير 2024 ليكون غرته يوم الأحد المقبل الموافق 11 فبراير 2024 ويكون عدد أيامه 29 يوم فقط، وبذلك يكون غرة شهر رمضان الكريم لعام 1445 ه يوم 10 مارس 2024 ويكون 30 يومًا، حسب ما أعلن مركز الفلك الدولي.

الإجازات الرسمية في شهر رمضان 2024



ومع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم يبدأ العديد من الناس البحث عن الإجازات خلال شهر رمضان الكريم لعام 2024م - 1445هـ، عن طريق محرك البحث العالمي جوجل حيث يبحث الموظفين عن الإجازات الرسمية خلال شهر الصيام، حيث من المعروف أن شهر رمضان هو شهر العبادة وقراءة القرآن والتقرب إلى الله، كما أنه من الأشهر الحرم والاكثر قدسية عند الله ويتقرب فيه المسلمون إلى الله بكل العبادات الممكنة.

إجازات شهر رمضان 2024

وفي هذا الصدد يقدم الدستور من خلال السطور التالية موعد الإجازات خلال شهر رمضان الكريم لعام 2024.

الإجازات في شهر رمضان لعام 2024:

لا يوجد أي إجازات رسمية في شهر رمضان، تقتصر الإجازات فقط على الإجازات الأسبوعية والتي توافق يوم الجمعة ويوم السبت من كل أسبوع ويكون عددها إلى 8 أيام فقط وتكون كالتالي:



الأسبوع الأول من شهر رمضان الكريم لعام 2024:

يوم الجمعة الموافق 15 مارس 2024.

يوم السبت الموافق 16 مارس 2024.



الأسبوع الثاني من شهر رمضان الكريم لعام 2024:

يوم الجمعة 22 مارس 2024.

يوم السبت 23 مارس 2024.

الأسبوع الثالث من شهر رمضان الكريم لعام 2024:

يوم الجمعة 29 مارس 2024.

يوم السبت 30 مارس 2024.



الأسبوع الرابع من شهر رمضان الكريم لعام 2024:

يوم الجمعة 5 أبريل 2024.

يوم السبت 6 أبريل 2024.

فضل شهر رمضان 2024

شهر رمضان الكريم المبارك هو أكثر الشهور قدسية عند المسلمون في جميع أنحاء العالم وعند الله فهو الشهر الذي انزل الله فيه القرءان الكريم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وذلك حسب قوله تعالى في سورة البقرة:

{شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ}.

وكما روى الإمام أحمد عن واثلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: (أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان، وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان).

وبه أحب العبادات إلى العبادات إلى الله وهي الصيام فهو عمل اختص الله به نفسه وجعل اجره مضاعفا ويرفع صاحبه درجات في الجنة حتى أن هناك باب للجنة اسمه الريان يدخل منه الصائمون فقط.

وفي رمضان أيضا ليلة القدر وهي ليلة مباركة جعلها الله خيرا من ألف شهر حسب قوله تعالى في سورة القدر: {لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ (3) تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ (4) سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْر}.