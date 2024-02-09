ما بين 15 و30 حلقة.. القائمة الكاملة لمسلسلات رمضان 2024

يتنافس خلال شهر رمضان القادم 2024، عدد كبير من الاعمال المميزة المتنوعة بين الأكشن والكوميدي والرومانسي وجميعها تتناول قضايا تدار في إطار اجتماعي.

ونرصد عبر التقرير التالي أبرز مسلسلات رمضان ، والأعمال التي تم الاستقرار على تواجدها خلال رمضان وكانت كالتالي..

المعلم 30 حلقة



تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، أحمد فؤاد سليم.



صدفة 15 حلقة

تأليف ايمن سلامة إخراج سامح عبدالعزيز إنتاج شركة "فانتدج" بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوى، سلوى خطاب، ميار الغيطى، فراس سعيد، رحاب الجمل،عصام السقا، نور إيهاب، رشدي الشامي ونخبة من النجوم، ومدير التصوير وائل درويش ومهندس الديكور رامى دراج.



حق عرب 30 حلقة

تأليف محمود حمدان إخراج إسماعيل فاروق إنتاج شركة شركة سينرجى، وبطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر.

لحظة غضب 15 حلقة

تأليف مهاب طارق إخراج عبد العزيز النجار انتاج واتش ات وتنفيذ طارق الجنايني من بطولة صبا مبارك، علي قاسم، محمد شاهين.

ألف ليلة وليلة 15 حلقة

تأليف أنور عبدالمغيث إخراج إسلام خيري انتاج ميديا هب بطولة ياسر جلال، ياسمين رئيس، ونور، وليد فواز، سامي مغاوري ومايان السيد ووفاء عامر وعبدالعزيز مخيون وأيتن عامر وهنادي مهنا وأحمد بدير.



الحشاشين 30

حلقة

تأليف عبدالرحيم كمال إخراج بيتر ميمي انتاج سينرجي وبطولة كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، وتامر مجدي.

صيد العقارب 15 حلقة

تأليف باهر دويدار إخراج احمد حسن إنتاج فينومينا وهو من بطولة غادة عبدالرازق، محمد علاء، أحمد ماهر، رياض الخولي وسيمون، وأحمد ماهر، مجدى بدر، ساميه عاطف،ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي.

بيت الرفاعي 30 حلقة

تأليف بيتر ميمي إخراج أحمد نادر جلال إنتاج سينرجي وبطولة امير كرارة، أحمد رزق، أحمد فؤاد سليم، سيد رجب، وميرنا جميل .

فراولة 15 حلقة

تأليف محمد سليمان عبدالمالك، إخراج محمد علي إنتاج اسكاي ليميت احمد الدسوقي ومن بطولة: شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، حجاج عبد العظيم، دنيا سامي.

بدون سابق 15 حلقة

تأليف ألما كفارنة إخراج هاني خليفة وبطولة اسر ياسين وعائشة بن احمد

بابا جه 15 حلقة

تأليف وائل حمدي إخراج خالد مرعي ، إنتاج ميديا هب وبطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سما إبراهيم، محمود البزاوي، محمد اوتاكا.



سر إلهي 15 حلقة

تأليف أمين جمال إخراج رؤوف عبدالعزيز وبطولة روجينا، صلاح عبد الله، أحمد بدير، نهى عابدين، ميمي جمال، محمد ثروت، رنا رئيس، رشا مهدي، محمود الحديني، مراد مكرم، محسن منصور، أحمد مجدي، محمود حجازي، أحمد سلامة، مريم أشرف زكي.

الكبير الموسم الثامن 30 حلقة

تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين إخراج احمد الجندي، إنتاج سينرجي بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح.

مسار إجباري 15 حلقة

تأليف باهر دويدار إخراج نادين خان، إنتاج المتحدة للخدمات الاعلامية بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، نور إيهاب.

إمبراطورية م 30 حلقة

تأليف رواية احسان عبدالقدوس سيناريو محمد سليمان عبدالمالك إخراج محمد سلامة

إنتاج اروما خالد النبوي وحلا شيحة ونور النبوي ونشوى مصطفى ومحمود حافظ وهاجر السراج وإلهام صفي الدين وليلى عز العرب ومنى زاهر، آدم وهدان، نور النبوى، هاجر السراج، إلهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، وطفل صغير اسمه مصطفى.

عتبات البهجة 15 حلقة

تأليف رؤية تلفزيونية الدكتور مدحت العدل عن رواية الكاتب إبراهيم عبد المجيد، إخراج مجدي أبو عميرة إنتاج العدل جروب بطولة يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي.

رحيل 15 حلقة

تأليف محمد عبدالمعطي اخراج إبراهيم فخر، إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بطولة ياسمين صبري واحمد صيام وسما إبراهيم وحازم سمير.

مليحة 15 حلقة

تأليف رشا عزت الجزار اخراج عمرو عرفة وإنتاج دي اس بطولة أشرف زكي، ماجدة زكي، دياب، حنان سليمان، ميرفت امين