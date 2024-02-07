مسلسلات رمضان 2024 | قصة ملحمة "الحشاشين" لـ كريم عبدالعزيز

أوشك النجم كريم عبد العزيز، على الانتهاء من تصوير أحداث مسلسله الجديد "الحشاشين" أحد أضخم الأعمال الدرامية في مسلسلات رمضان 2024 والمقرر عرضه خلال الماراثون الدرامي الرمضاني القادم بشكل حصري على قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل الحشاشين أبرز مسلسلات رمضان 2024

ويبحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعشاق الدراما المصرية والعربية والتاريخية عن تفاصيل أحداث مسلسل الحشاشين ضمن مسلسلات رمضان 2024 وقائمة أبطاله وهو ما يرصده اليكم "الدستور" فى السطور التالية..

أحداث مسلسل الحشاشين لكريم عبد العزيز فى رمضان 2024

ينتمى مسلسل الحشاشين، إلى نوعية الأعمال الدرامية التاريخية، حول حسن الصباح، زعيم الحشاشين الذي ينضم إلى المذهب الإسماعيلي منذ أن كان عمره 17 عامًا، ويسافر إلى مصر ويظل بها ثلاث سنوات، ويتنقل بين القاهرة والإسكندرية، ويحدث خلاف بينه وبين أمير الجيوش بدر الدين، الذي يقوم بسجنه ثم طرده على ظهر سفينة كانت في طريقها إلى شمال إفريقيا، وهى في طريقها تغرق وينجو منها الصباح، ويسافر إلى أصفهان في إيران، واختار لنفسه مكانًا حصينًا حتى يكون بعيد عن أعين أعدائه، واختار أن يعيش في قلعه يطلق عليها «قلعة ألموت»، حيث ترتفع عن سطح الأرض بحوالي 6000 قدم، والطريق إليها منحدر وصعب الوصول له.

ويعد اسم حسن الصباح، والملقب بـ"شيخ الجبل" واحدًا من أكثر الشخصيات المثيرة للجدل في التاريخ الإسلامي، وينسب له تأسيس ما يعرف بـ الدعوة الجديدة أو الطائفة الإسماعيلية النزارية المشرقية أو الحشاشون حسب التسمية الأوروبية، وفي عام 471 هـ/1078م، ذهب إلى مصر في زمن المستنصر بالله الفاطمي، وعاد بعد ذلك لينشر الدعوة في فارس، واحتل قلعة آلموت لتكون قلعته الحصينة ومقر حكمه.

بيتر ميمي يسعى للانتهاء من تصوير الحشاشين

وفى سياق متصل المخرج بيتر ميمي، تكثيف تصوير مسلسل الحشاشين، حيث يسعى للانتهاء من التصوير خلال الأيام القادمة مع حلول الأيام الأولى من شهر رمضان الكريم، ويضم المسلسل أكثر من 20 نجم ونجمة، لكل منهم خط درامي اساسي فى الحبكة الدرامية التاريخية المشوقة التي كتبها المؤلف والسيناريست الكبير عبد الرحيم كمال، وذلك خلال أحداث 30 حلقة تحمل الكثير من المفاجآت.

صناع وأبطال مسلسل الحشاشين

مسلسل "الحشاشين" يضم 30 حلقة، ويشارك فى بطولته أمام النجم كريم عبدالعزيز، مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين منهم فتحي عبدالوهاب، ميرنا نورالدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، محمد نجاتي، ياسر علي ماهر، وتامر مجدي، أحمد عبدالله محمود، وعدد كبير من الفنانين والفنانات ضيوف الشرف، وهو من إنتاج شركة سينرجي، ومن إخراج بيتر ميمي.