مسلسلات رمضان 2024| ياسمين صبري بطابع شعبي لأول مرة في "رحيل" (خاص)

تواصل النجمة ياسمين صبري، التجهيزات والتحضيرات الخاصة بأحدث أعمالها الدرامية "رحيل" لانطلاق التصوير للحاق بالسباق الدرامي الرمضاني المقبل 2024.

لأول مرة.. ياسمين صبري فتاة شعبية في دراما رمضان 2024

وعلم "الدستور" من مصدر خاص أن مسلسل رحيل، ينتمي إلى نوعية الدراما الاجتماعية الشعبية، وهو ما تقوم ياسمين بالتدريب عليه خلال الأيام الحالية، ليسجل هذا العمل أولى المسلسلات الشعبية لياسمين صبري، وهو ما كانت تبحث عنه منذ عدة سنوات، إذ تواصل ياسمين بروفات مسلسلها الجديد لخروجه على أكمل وجه.

تفاصيل مسلسل رحيل لياسمين صبري

وينتمي مسلسل "رحيل" لنوعية الدراما قصيرة الحلقات إذ يضم 15 حلقة، ومن المقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والعمل من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج إبراهيم فخر.

"رحيل" يعيد ياسمين صبري للمنافسة الرمضانية بعد غياب 4 أعوام

وفى سياق متصل يعيد مسلسل "رحيل"، ياسمين صبري للمنافسة الرمضانية بعد غياب أربعة أعوام منذ عرضه عام 2020، وشاركها في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم دياب، أحمد مجدي، أيتن عامر، عمر الشناوي، تأليف مصطفى جمال هاشم، إخراج مرقس عادل.

رحيل يسجل البطولة المطلقة الثالثة لياسمين صبري في الدراما الرمضانية

ويعد مسلسل "رحيل" البطولة المطلقة الثالثة لياسمين صبري في الدراما، بعد مشاركتها من خلال مسلسلي "فرصة تانية" و"حكايتي"، والذي شارك في بطولته الفنان أحمد صلاح حسني وأحمد حاتم وأحمد بدير ووفاء عامر وإدوارد وعمرو صحصاح وآخرون، تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.

كما يسجل مسلسل "رحيل" التعاون الثالث الذي يجمع بين ياسمين صبري والمؤلف محمد عبد المعطي، حيث تعاونا معًا من قبل في عملين هما مسلسل "حكايتي" ومسلسل "الأسطورة" الذي شاركت في بطولته أمام النجم محمد رمضان، بينما يسجل التعاون الأول بين ياسمين والمخرج إبراهيم فخر.

آخر أعمال ياسمين صبري

الجدير بالذكر أن ياسمين صبري، يعرض لها في الوقت الحالي بالسينمات فيلم "أبو نسب" ويعد العمل التعاون الثالث بين محمد إمام وياسمين صبري في السينما.

"أبو نسب" بطولة محمد إمام، ماجد الكدواني، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، علاء مرسي ومجموعة من ضيوف الشرف، منهم شيكو وماجد المصري ومحمد ثروت، والفيلم من تأليف أيمن وتار، وإنتاج شركات سينرجي فيلمز ومصر العالية وماجيك بيز ونيو سينشري وفيلم سكوير وأوسكار، ومن إخراج رامى إمام.