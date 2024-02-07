الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الأعلى مشاهدة | مواعيد عرض حلقات مسلسل حدوتة منسية على قنوات CBC

حدوتة منسية
حدوتة منسية

يتساءل عدد كبير من رواد السوشيال ميديا، على مواقع التواصل الاجتماعي، عن مواعيد عرض العمل الدرامي الجديد "حدوتة منسية"، للنجمة سوسن بدر، والذي انطلقت حلقاته منذ أيام على شبكة قنوات سي بي سي وسي بي سي دراما.

مواعيد عرض مسلسل حدوتة منسية على قنوات CBC

وتصدر مسلسل حدوتة منسية  قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة WATCH IT بالتزامن مع عرضها على شبكة قنوات سي بي سي.

يعرض مسلسل حدوتة منسية، على شبكة قنوات CBC يوميًا من السبت إلى الأربعاء، وأعلنت القناة عن مواعيد عرض العمل، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً، والإعادة فى تمام الساعة الثانية صباحًا، و12 ظهرًا.

تردد قناة CBC

القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 11785.
الاستقطاب: رأسي.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
معدل الترميز: 27500.

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مواعيد عرض مسلسل حدوتة منسية على قنوات سي بي سي دراما

بينما تُعرض حلقات مسلسل حدوتة منسية، على قناة cbc دراما 11 مساءً، والساعة 10 صباحًا، و4 عصرًا، كما يعرض على منصة WACH IT الأصلية.

تردد قناة CBC دراما

القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 11488.
الاستقطاب: أفقي.
معامل تصحيح الخطأ: 4/3.
معدل الترميز: 27500.

أحداث مسلسل حدوتة منسية 

تدور أحداث مسلسل حدوتة منسية، في إطار اجتماعي عن قصة أرملة تجد نفسها في مواجهة تحديات كثيرة بعد موت زوجها الذي تركها وترك كل أمواله تحت تصرفها، كما يناقش أيضا العديد من القضايا الإجتماعيه مثل التضحيات التي تقدمها الأم لأبنائها والخيانة والمشاكل الزوجية والعائلية وغيرها.

أبطال مسلسل حدوتة منسية 

مسلسل حدوتة منسية عمل درامي اجتماعي، يضم 30 حلقة وهو من تأليف محمود حمدان، ويشارك فى بطولته مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين منهم سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، رجوى حامد، حسن عبد الله، عبير منير، محمود حافظ، مصطفى منصور، احمد عادل، مجدى البحيسرى، هبة عبد الغنى،ـ محمد لطفى شاهين، عفاف مصطفى، شريف عواد، أسامة أبو العطا، محمد عزمى، شريف طلبة، ندى فقيه، ومن إخراج محمد محيى الدين

مواعيد عرض مسلسل حدوتة منسية على قنوات CBC أحداث مسلسل حدوتة منسية أبطال مسلسل حدوتة منسية تردد قناة CBC مسلسل حدوتة منسية حدوتة منسية

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