الثلاثاء 06 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عمرو صلاح مخرجًا لفيلم "المستريحة" بطولة النجمة ليلي علوي

المخرج عمرو صلاح
المخرج عمرو صلاح وليلى علوي

تعاقدت الشركة المنتجة لفيلم «المستريحة» بطولة النجمة ليلى علوي مع المخرج عمرو صلاح، لإخراج العمل المقرر تصويره خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا لعرضه في السينمات خلال العام الجاري 2024.

ليلى علوى تبدأ تصوير المستريحة خلال أيام

وبدأ المخرج عمرو صلاح خلال الأيام الماضية عقد جلسات مع مؤلفين الفيلم أحمد أنور ومحمد عبدالقوي وأسامة حسام الدين، لوضع اللمسات النهائية على السيناريو، بجانب بروفات الترابيزة مع أبطال الفيلم، حيث تواصل الشركة المنتجة التعاقدات مع أبطال العمل، الذي سوف يتم الإعلان عنهم تباعا.

تفاصيل فيلم المستريحة بطولة ليلى علوي 

يذكر أن فيلم «المستريحة» هو التعاون الأول بين النجمة ليلي علوي والمخرج عمرو صلاح، حيث سبق وقدم العديد من الأعمال منها فيلم «قلب أمه» و«ديدو» و«زومبي» و«جروب الماميز» ومسلسل «ألف حمدالله على السلامة» رمضان الماضي ومسلسل «نصي التاني» عبر منصة شاهد، كما ينتظر خلال الفترة المقبلة عرض أحدث أفلامه وهو «عاشق» بطولة أحمد حاتم وأسماء أبواليزيد.

فيلم «المستريحة» بطولة النجمة ليلي علوي وتأليف أحمد أنور ومحمد عبدالقوي وأسامة حسام الدين وإخراج عمرو صلاح.

آخر أعمال ليلى علوى السينمائية

يذكر أن النجمة ليلى علوي، يعرض لها حاليا فى السينمات فيلم مقسوم، رضا، وأكدت فى تصريحات صحفية أنها تجربة فنية دسمة، تجمع بين جمال الصورة والقصة والموسيقى.

فيلم مقسوم بطولة ليلى علوي، شيرين رضا، سما إبراهيم، سارة عبدالرحمن، عمرو وهبة وعدد من ضيوف الشرف منهم سيد رجب، ثراء جبيل، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، وتظهر ليلى علوى في العمل بشخصية مطربة اعتزلت الغناء بعدما كونت فرقة موسيقية مع النجمة شيرين رضا والفنانة سما إبراهيم في فترة التسعينيات.

المخرج عمرو صلاح ليلى علوي فيلم المستريحة النجمة ليلى علوي عمرو صلاح مخرج فيلم المستريحة

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