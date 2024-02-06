الثلاثاء 06 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"تحفة فنية".. ماذا قال روّاد السوشيال عن مسلسل "حدوتة منسية"؟ (صور)

حدوتة منسية
حدوتة منسية

تمكن أبطال وصنّاع مسلسل "حدوتة منسية"، من جذب انتباه الجمهور أمام شاشات التلفزيون، والذي يعرض بالتزامن على المنصة الرقمية watch it، والعمل الفني من بطولة الفنانة القديرة سوسن بدر، والفنانة عبير صبري، والفنان أحمد فهيم، ومحمد علي رزق، وعدد كبير من نجوم الفن، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيى الدين.

وتفاعل روّاد السوشيال ميديا مع حلقات مسلسل "حدوتة منسية" التي عرضت حتى الآن، الذي تدور قصته حوّل العلاقات الاجتماعية وحالة الصراع التي تشهدها العائلات خاصة بين الأخوات، وعن طريقة تعامل الوالدة مع هذه المشاكل، وتصاعد الأحداث مع أبطال العمل الفني.

ووصفت أسماء هاني، من روّاد السوشيال ميديا، مسلسل حدوتة منسية بـ"التحفة الفنية"، عبر منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، واتفقت معها في الرأي حساب يحمل اسم صفاء الغنيمي، من مستخدمي "فيسبوك" قائلًة: "فعلًا مسلسل جميل شكله قصه حلوة".

وأشاد محمد دياب، من جمهور مسلسل "حدوتة منسية"، بأداء جميع أبطال العمل تحديدًا الفنانة عبير صبري، ودورها الجرئ والمختلف، قائلًا: "الفنانة عبير صبرى عاملة دور مختلف جدا فى مسلسل حدوتة منسية وطالعة بتحب أخو جو'زها"، واتفقت معها ميرنا ميخائيل من جمهور حدوتة منسية قائلًة: "حلو اوي ودور عبير صبري لذيذ ونانسي صلاح تحفه وطبعا الاستاذه سوسن بدر..المسلسل كله حلو".

وأبدت ابتهال طه، من روّاد السوشيال ميديا عبر المنصة الاجتماعية "فيسبوك"، إعجابها بقصة مسلسل "حدوتة منسية"، قائلًة: "تسع حلقات وفعلا المسلسل اسري اجتماعي احب هذا النوع الي فيه رسايل عن التربيه والمعاملات في الحياه".

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أبطال وصناع مسلسل حدوتة منسية

يشارك في مسلسل "حدوتة منسية" بجانب النجمة سوسن بدر كل من عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، وهبة عبد الغني ورجوي حامد، عبير منير، حسن عبد الله، مصطفى منصور، علاء قوقه، ديجتال ماركتينج أنور البعثي، وفيديو ايدتور شروق أشرف، وكاتب محتوي كريم حسين، وفريق السوشيال ميديا أحمد البعثي، محمود عبد الناصر، ومحمود حليم، وبهاء حسين، وأسامة أحمد، أحمد إبراهيم، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيي الدين.

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