دراما رمضان 2024 | كيميا بين نيللى كريم وحجاج عبد العظيم فى كواليس "فراولة"

تواصل النجمة نيللى كريم، تصوير أحدث أعمالها الدرامية "فراولة" الذي تنافس به خلال الماراثون الرمضانى المقبل 2024، ومن المقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

كيميا خاصة بين نيللى كريم وحجاج عبد العظيم فى كواليس "فراولة"

وعلم "الدستور" من مصدر خاص أن المشاهد التى يتم تصويرها حاليا تجمع بين نيللى كريم ونخبة كبيرة من الفنانين فى مقدمتهم الفنان حجاج عبد العظيم، الذي يجسد دور والدها وهو حارس عقار خلال الأحداث.

ويقوم الثنائي بتصوير المشاهد داخل إحدى الشقق السكنية داخل احدى المناطق الشعبية لتتماشى مع أحداث العمل بقيادة المخرج محمد علي، الذي يكثف ساعات التصوير للانتهاء من التصوير كاملا مع حلول الشهر الكريم، وتجمع المشاهد أيضا بينهم وبين الفنانة القديرة لبنى ونس التى تجسد دور والدة نيللى كريم "فراولة".

تكثيف ساعات تصوير مسلسل فراولة

وفى سياق متصل، قام صناع وأبطال العمل بتصوير عدد من المشاهد خلال الأيام السابقة داخل إحدى الكافيهات في مدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر.

وجمعت المشاهد بينها وبين الفنانة جيلان علاء، التى تجسد دور صديقتها المقربة خلال الأحداث، كما يصور المخرج محمد علي عددًا كبيرًا من مشاهد مسلسل "فراولة" في مناطق وشوارع مختلفة بين القاهرة والجيزة ومدينة الإنتاج الإعلامي.

تفاصيل أحداث مسلسل فراولة للنجمة نيللى كريم

مسلسل "فراولة" ينتمي إلى نوعية الأعمال الاجتماعية الكوميدية، القصيرة الحلقات إذ يضم 15 حلقة فقط، والعمل يتناول قصة فتاة فقيرة "فراولة" ذات طموحات عالية للوصول إلى أبعد الحدود لكن بطرق شرعية، فتلجأ إلى السوشيال ميديا وتحاول الظهور عليها بشكل مختلف يجذب المتابعين بشكل أسرع من أجل تحقيق شهرة واسعة وأموال طائلة، وهي الشخصية التي تقدمها نيللي كريم خلال العمل.

صناع وأبطال مسلسل فراولة

ويشارك فى بطولة مسلسل "فراولة" نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم نيللى كريم، صدقي صخر، مصطفى خاطر، حجاج عبدالعظيم، لبنى ونس، جيلان علاء، أحمد فهيم، شيماء سيف، علا رشدي، تونى ماهر، ودنيا سامي، بالإضافة لمجموعة كبيرة من الفنانين ضيوف الشرف، والمسلسل دراما كوميدية اجتماعية،ومن تأليف الكاتب والسيناريست الدكتور محمد سليمان عبدالمالك، ومن إخراج محمد علي.