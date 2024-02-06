إبراهيم حمودة: فخور بالتعاون مع "المتحدة" في "وبينا ميعاد2"

أعرب المنتج إبراهيم حمودة، عن سعادته البالغة بردود الأفعال التي يتلقاها على أحدث أعماله الدرامية "وبينا ميعاد2" الذي يعرض حاليًا على شبكة قنوات DMC ومنصة watch it الرقمية، ويقوم ببطولته النجم صبري فواز والنجمة شيرين رضا، ونخبة كبيرة من الفنانين.

منتج "وبينا ميعاد2" يشيد بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

وأكد "حمودة" فى تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن قرار إنتاج جزء جديد من مسلسل "وبينا ميعاد" جاء بالاتفاق مع المؤلف والمخرج هاني كمال، وفريق العمل بأكمله وبالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإيمانهم الشديد بما يقدموه خلال العمل من رسائل اجتماعية للكبار والشباب والأطفال من واقع الطبقة المتوسطة، وذلك من خلال أحداث وعلاقات أسرية واجتماعية خلال 40 حلقة لها مضمون قوي يخرج منه الجمهور متأثرًا بها فى حياته تأثيرًا إيجابيًا، والهدف منه إرساء قيم اجتماعية وأخلاقية وإنسانية، أهدافه واضحة وعمل "اُسري"، خاصة أن الفن مرآة الواقع التي نستطيع من خلالها أن نغير الحياة إلى الأفضل وكيف نصبح آمنين مستقرين فى حياتنا.

الشركة المتحدة تسعى لإثراء وإنعاش السوق الدرامية

وأشاد "حمودة" بالتعاون مع الشركة المتحدة قائلا: منذ الاتفاق المبدئي على "وبينا ميعاد2" وجدنا اهتمامًا بجميع النقاط التى تمت مناقشتها خلال الجلسات، فدائمًا ما تسعى «المتحدة» لإثراء وإنعاش السوق الدرامية، وأنا فخور بالتعاون مع أكبر كيان فى الشرق الأوسط للدراما والمحتوى الإعلامي، فجميع القائمين فى هذا الكيان العظيم يتحرك بإيجابية كبيرة لمناقشة القضايا الجادة وتقديم الأعمال الهادفة، وترحب بالتعاون مع أصحاب الأفكار المستنيرة لتقديم أعمال تليق باسم ومكانة مصر، لذا فإن التعاون المشترك بين المنتجين الجادين والشركة المتحدة يساعد على تطوير الصناعة الجيدة، ويسهم فى الحفاظ على القوة الناعمة التى تتميز بها مصر عن باقى الدول العربية.

صناع وأبطال مسلسل وبينا ميعاد2

مسلسل "وبينا ميعاد 2" من تأليف وإخراج هاني كمال، ويشارك فى بطولته نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم صبرى فواز، شيرين رضا، مدحت صالح، وفاء صادق، بسمة، محمد سليمان، إيهاب فهمي، محمد مهران، هاجر الشرنوبي، أحمد فريد، والفنانون الشباب تسنيم هانى، يوسف إبراهيم، آية سليم، أسامة الهادى، يوسف الكدوانى، أميرة أديب، والطفل محمد العزازى، والطفلة كنزى رماح.