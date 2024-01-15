الإثنين 15 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

منتج "وبينا ميعاد": اعتدنا مع الشركة المتحدة على النجاح "وشنا حلو"

وبينا ميعاد
وبينا ميعاد

قال المنتج إبراهيم حمودة، إنه تردد في البداية من فكرة تقديم جزء ثاني من  مسلسل "وبينا ميعاد"، للنجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول.

وأضاف، خلال لقائه في برنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع عبر فضائية dmc، أنه عندما عمل على التفاصيل مع المؤلف هاني كمال، رأى أنه من الممكن أن يكون هناك جزء ثاني وثالث لأن الدراما الاجتماعية لا تنتهي، لأن حياتنا طوال الوقت بها تفاصيل وحكايات نستطيع تقديمها للناس، ولدينا قيم ومشاكل نستطيع مناقشتها وأشياء يمكن طرحها وأهمها اختلاف الأجيال.

وتابع، أنه كلما اعتدنا مع الشركة المتحدة في كل أعمالنا أن يكون "وشنا حلو على بعض دايمًا".   

أهم أهداف الجزء الأول

وأشار إلى أن التعامل برقي بين المنفصلين كان أحد أهداف الجزء الأول لأن حالات الانفصال تزيد والناس تترك بعضها بشكل صعب جدًا والأطفال هم من يتأثرون، وتم تقديم نموذج أنه رغم وجود مشاكل بين المنفصلين إلا أن السيدة استطاعت أن تحافظ على الصورة الذهنية للأب لدى بناته رغم كرهها له واحتقارها له.

 

 

 

 

المنتج إبراهيم حمودة مسلسل وبينا ميعاد الشركة المتحدة وشنا حلو للنجاح الكبير أهداف الجزء الأول

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