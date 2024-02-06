الثلاثاء 06 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024| "الدستور" ينشر صورًا جديدة من "حق عرب" لـ العوضي

أحمد العوضي ومحمد
أحمد العوضي ومحمد أحمد ماهر

حصلت “الدستور” على صور جديدة من كواليس مسلسل “حق عرب”، الذي يلعب بطولته الفنان أحمد العوضي، لتكون البطولة المطلقة الأولى له في عالم الدراما بعد انفصاله عن زوجته ياسمين عبد العزيز والذي سيخوض به السباق الرمضاني ضمن مسلسلات رمضان 2024.

يجسد العوضي شخصية الرجل الشعبي واسمه “عرب” ويعيش في منطقة شعبية ويتعرض لعدد من الأحداث التي تجعل العمل شيق، كما أنه يتورط في قضية قتل في أول حلقات المسلسل الذي سيعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024.

تظهر الصور التي حصل عليها “الدستور" من كواليس مسلسل “حق عرب” أحمد العوضي وهو يدخل في صراع مع الفنان محمد أحمد ماهر أثناء تواجده في منطقة المعز، وذلك أثناء تواجده فيه الأسبوع الماضي لتصوير عدد من المشاهد الخارجية قبل عودتهم إلى مدينة الإنتاج الإعلامي.

أبطال حق عرب

المسلسل بطولة نخبة من نجوم الفن أمام أحمد العوضي ودينا فؤاد، ورياض الخولى، وليد فواز، وفاء عامر، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد عبدالله محمود، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمود حمدان، وإنتاج شركة سينرجى، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج إسماعيل فاروق.

وتلعب دينا فؤاد البطولة أمام أحمد العوضي، ضمن أحداث مسلسل حق عرب، الذي سيكون ضمن مسلسلات رمضان والماراثون الرمضاني 2024، أما الفنانة وفاء عامر فتجسد دور زوجة صاحب مصنع الأخشاب الذي يجسده الفنان رياض الخولي ويعمل به أحمد العوضي ضمن الأحداث، ويتعرض صاحب المصنع لحادث ويقوم "عرب" بإنقاذه، القصة في إطار اجتماعي شعبي ودراما مليئة بالإثارة والتشويق.

ويصور المخرج إسماعيل فاروق أحداث مسلسله الجديد “حق عرب” في عدة لوكيشانات من أبرزها مدينة الإنتاج الإعلامي، في العمل المنتظر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024.

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