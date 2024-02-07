الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الجمعة.. رشا يحيى تقدم "بين الشرق والغرب" على المسرح الصغير

رشا يحيى
رشا يحيى

تحت عنوان "بين الشرق والغرب" تقدم عازفة الفيولا الدكتورة رشا يحيى حفلا في الثامنة مساء بعد غد الجمعة الموافق 9 فبراير، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر. 

رشا يحيى تستضيف أماني غنيم بالأوبرا

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة الثامنة مساء، وتستضيف خلاله العازفين أماني غنيم (تشيللو)، مازن علام - مصطفى إبراهيم (فيولينة)، عبد الرحمن الورداني (فيولا)، إيزابيلا بيرازو (بيانو)، سيد الحسيني (مزمار)، محسن الشيمي (ربابة) والمصرية أميرة أحمد.

برنامج حفل رشا يحيى بالأوبرا 

يتضمن البرنامج مجموعة من المؤلفات الشرقية والغربية الشهيرة لكبار المؤلفين إلى جانب عدد من الأعمال التي تحمل طابع الجنوب المصري وتم توظيفها في أعمال درامية جماهيرية.

رشا يحيى تستضيف أمانى غنيم بالأوبرا بين الشرق والغرب رشا يحيى المسرح الصغير الأوبرا المصرية برنامج حفل رشا يحيى بالأوبرا

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