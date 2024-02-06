الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل شخصية رنا رئيس في "سر إلهي"

رنا رئيس
رنا رئيس

تواصل الفنانة رنا رئيس تصوير مشاهدها في مسلسل “سر إلهي” والذي ستخوض به السباق الرمضاني 2024، ضمن مسلسلات رمضان 2024، بطولة الفنانة روجينا وعدد كبير من نجوم الفن، وسيكون العمل الفني ضمن قائمة مسلسلات ذات الـ 15 حلقة.

تفاصيل شخصية رنا رئيس في “سر إلهي”

وستجسد الفنانة رنا رئيس شقيقة الفنانة روجينا الصغرى ضمن أحداث مسلسل “سر إلهي”، وستكون شخصية رنا رئيس شخصية داعمة لها في كل الأزمات التي تتعرض لها، خاصًة أن العمل تدور أحداثه في إطار شعبي اجتماعي.

أبطال وصناع مسلسل سر إلهي

ويعد مسلسل “سر إلهي" ضمن قائمة مسلسلات ذات الـ 15 حلقة ويرصد “الدستور” في السطور التالية القائمة النهائية لأبطال مسلسل “سر إلهي”:

  • الفنانة روجينا
  • الفنان أحمد مجدي
  • الفنانة رنا رئيس
  • الفنانة مى سليم
  • الفنان محمد ثروت
  • الفنانة نهى عابدين
  • الفنان محمود الحديني
  • الفنان صلاح عبد الله
  • الفنان أحمد بدير
  • الفنانة ميمي جمال
  • الفنان أحمد سلامة
  • الفنان محسن منصور
  • الفنانة رشا مهدي
  • الفنان مراد مكرم
  • الفنان محمود حجازي
  • الفنانة مريم أشرف زكي
  • الفنان يوسف الأسدي
  • إنتاج شركة كودكس بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية
  • تأليف أمين جمال
  • وإخراج رؤوف عبد العزيز

أحداث مسلسل سر إلهي

أحداث مسلسل سر إلهي تنتمي إلى الحارة الشعبية وهي الفنانة روجينا ومن ثم تدخل في عدد من الصراعات  لتتزوج من الفنان محمد ثروت، وتتصاعد أحداث المسلسل الذي ينتمي إلى أحداث الكوميدي الاجتماعي.

مسلسل "سر إلهى" يسجل التعاون الثالث على التوالى بين روجينا والمخرج رؤوف عبد العزيز بعدما قدما سويًا مسلسلى "انحراف" تأليف مصطفى شهيب في شهر رمضان 2022 وشارك فى بطولته أحمد صفوت، لوسى، سميحة أيوب، محمد لطفى، ويزو وعدد آخر من الفنانين، و"ستهم" من تأليف ناصر عبد الرحمن في شهر رمضان الماضى 2023.

أبطال وصناع مسلسل سر إلهي مسلسل سر إلهي سر إلهى تفاصيل شخصية رنا رئيس في “سر إلهي” شخصية رنا رئيس في “سر إلهي” مسلسلات رمضان 2024 أحداث مسلسل سر إلهي

الأكثر قراءة

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 مباشرة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

عاجل| أول تعليق من رئيس اتحاد الكرة بعد تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

اختراع الشعر وترجمته

ماجد حبته

هل تعود ليبيا إلى الملكية؟!

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون.. والصهيونية (1 - 2 )

أحمد بن سالم باتميرا

عمان والكويت.. علاقة متجذرة وشراكة مثمرة فى الدقم

لواء.حمدى البطران

المثقفون العرب.. وأزمة غزة

خالد حريب

الحوثيون.. قناة السويس.. دوائر جهنم

لواء. محسن الفحام

من الرقابة إلى المواجهة

عبدالوهاب داود

معرض القاهرة بين الناشر وتاجر الورق.. ودورة فارقة فى صناعة الكتاب

صور

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الهجرة الطوعية.. ما المقترح الإسرائيلى الجديد لتفريغ غزة من سكانها؟

"أكسيوس": إسرائيل تحرز تقدمًا فى عملية البحث عن أنفاق غزة ويحيى السنوار

روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي لاتهامه الكرملين بالوقوف مع حماس