موعد ومكان جنازة الشاعر مجدى نجيب

حددت أسرة الشاعر الكبير مجدي نجيب، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء، بعد صراع طويل مع المرض، موعد صلاة الجنازة ومكان دفن جثمان الراحل.

موعد ومكان جنازة مجدي نجيب

وتشيع جنازة الشاعر مجدي نجيب، عقب صلاة عصر اليوم الأربعاء، من مسجد السيدة نفيسة، لدفن جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة.

كانت جمعية المؤلفين والملحنين قد نعت الشاعر الراحل مجدي نجيب، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، جاء فيه: "ببالغ الحزن والأسى تنعي جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين الشاعر الكبير الأستاذ مجدي نجيب، ويتقدم مجلس الإدارة والأعضاء والعاملون بخالص التعازي لأسرته وأصدقائه ومحبيه".

اللحظات الأخيرة في حياة مجدي نجيب

تعرض مجدي نجيب، مؤخرًا، لأزمة صحية شديدة، دخل على إثرها العناية المركزة، داخل أحد المستشفيات الكبرى، وحرص أعضاء جمعية المؤلفين والملحنين برئاسة الدكتور مدحت العدل، على الوقوف بجانبه ومتابعة حالته وزيارته في المستشفى.

نبذة عن مجدي نجيب

مجدي نجيب، شاعر وفنان تشكيلي ينتمي إلى جيل الستينيات الأدبي، تغنى بقصائده كبار نجوم الغناء والطرب في مصر والعالم العربي، حيث قدم له العندليب عبدالحليم حافظ أغنية "كامل الأوصاف"، وتغنت له الفنانة شادية بـ"غاب القمر" و"يا عزيز عيني" وغيرها.

تكريمات مجدي نجيب

وقد نال مجدي نجيب، على مدار مشواره، العديد من التكريمات كان آخرها من وزارة الثقافة ودار الأوبرا المصرية فى مهرجان قلعة صلاح الدين الأيوبي للموسيقى والغناء، كما تم تكريمه من بيت الشعر العربي عن مجمل أعماله الشعرية والإبداعية، خلال أمسية ثقافية بعنوان «ليلة الشاعر مجدي نجيب»، تمت إقامتها منتصف يوليو الماضي، وشارك فيها كل من الكاتب والروائي عمر طاهر، الكاتب سيد محمود، الكاتب أشرف عبدالشافي، الشاعر محمد الجبالي، الكاتبة وفاء بكري، بالإضافة إلى وصلة غنائية قدمها كلٌ من: "الفنانة زينب بركات، والفنان ماجد سليمان"، وأدار اللقاء الإعلامي خالد منصور.