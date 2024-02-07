الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

موعد ومكان جنازة الشاعر مجدى نجيب

مجدي نجيب
مجدي نجيب

حددت أسرة الشاعر الكبير مجدي نجيب، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء، بعد صراع طويل مع المرض، موعد صلاة الجنازة ومكان دفن جثمان الراحل. 

موعد ومكان جنازة مجدي نجيب 

وتشيع جنازة الشاعر مجدي نجيب، عقب صلاة عصر اليوم الأربعاء، من مسجد السيدة نفيسة، لدفن جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة.

كانت جمعية المؤلفين والملحنين قد نعت الشاعر الراحل مجدي نجيب، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، جاء فيه: "ببالغ الحزن والأسى تنعي جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين الشاعر الكبير الأستاذ مجدي نجيب، ويتقدم مجلس الإدارة والأعضاء والعاملون بخالص التعازي لأسرته وأصدقائه ومحبيه".

اللحظات الأخيرة في حياة مجدي نجيب 

تعرض مجدي نجيب، مؤخرًا، لأزمة صحية شديدة، دخل على إثرها العناية المركزة، داخل أحد المستشفيات الكبرى، وحرص أعضاء جمعية المؤلفين والملحنين برئاسة الدكتور مدحت العدل، على الوقوف بجانبه ومتابعة حالته وزيارته في المستشفى.

نبذة عن مجدي نجيب 

مجدي نجيب، شاعر وفنان تشكيلي ينتمي إلى جيل الستينيات الأدبي، تغنى بقصائده كبار نجوم الغناء والطرب في مصر والعالم العربي، حيث قدم له العندليب عبدالحليم حافظ أغنية "كامل الأوصاف"، وتغنت له الفنانة شادية بـ"غاب القمر" و"يا عزيز عيني" وغيرها.

تكريمات مجدي نجيب 

وقد نال مجدي نجيب، على مدار مشواره، العديد من التكريمات كان آخرها من وزارة الثقافة ودار الأوبرا المصرية فى مهرجان قلعة صلاح الدين الأيوبي للموسيقى والغناء، كما تم تكريمه من بيت الشعر العربي عن مجمل أعماله الشعرية والإبداعية، خلال أمسية ثقافية بعنوان «ليلة الشاعر مجدي نجيب»، تمت إقامتها منتصف يوليو الماضي، وشارك فيها كل من الكاتب والروائي عمر طاهر، الكاتب سيد محمود، الكاتب أشرف عبدالشافي، الشاعر محمد الجبالي، الكاتبة وفاء بكري، بالإضافة إلى وصلة غنائية قدمها كلٌ من: "الفنانة زينب بركات، والفنان ماجد سليمان"، وأدار اللقاء الإعلامي خالد منصور.

موعد ومكان جنازة الشاعر مجدي نجيب مجدي نجيب جنازة الشاعر مجدي نجيب رحيل مجدي نجيب وفاة الشاعر مجدي نجيب

مواد متعلقة

اعرف مواعيد عرض مسلسل بين السطور الحلقات الجديدة وتفاصيل الأحداث

رحيل الشاعر الكبير مجدى نجيب بعد صراع مع المرض

مسلسلات رمضان 2024| ياسمين صبرى بطابع شعبى لأول مرة فى "رحيل" (خاص)

دراما رمضان 2024 | كيميا بين نيللى كريم وحجاج عبد العظيم فى كواليس "فراولة"

عمرو صلاح مخرجًا لفيلم "المستريحة" بطولة النجمة ليلى علوى

الأوبرا تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج على مسرح الجمهورية.. الخميس

الأكثر تداولًا| مواعيد عرض حلقات مسلسل بين السطور

دراما رمضان 2024|جورى بكر تُنسق بين "صدفة" و"مسار إجباري"

الأكثر قراءة

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 مباشرة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لاستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 برقم الجلوس

اللينك الرسمي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الشرقية برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

اختراع الشعر وترجمته

ماجد حبته

هل تعود ليبيا إلى الملكية؟!

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون.. والصهيونية (1 - 2 )

أحمد بن سالم باتميرا

عمان والكويت.. علاقة متجذرة وشراكة مثمرة فى الدقم

لواء.حمدى البطران

المثقفون العرب.. وأزمة غزة

خالد حريب

الحوثيون.. قناة السويس.. دوائر جهنم

لواء. محسن الفحام

من الرقابة إلى المواجهة

عبدالوهاب داود

معرض القاهرة بين الناشر وتاجر الورق.. ودورة فارقة فى صناعة الكتاب

صور

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

فضيحة كبرى لجيش الاحتلال.. ونتنياهو "مصدوم"

تمرد الجيش والانقسام الحكومى والغضب الأمريكى.. نتنياهو يواجه الأسوأ فى مسيرته السياسية

12 مجزرة دموية فى اليوم 124 من العدوان الإسرائيلى على غزة