الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

اعرف مواعيد عرض مسلسل بين السطور الحلقات الجديدة وتفاصيل الأحداث

بين السطور
بين السطور

نجح صناع وأبطال مسلسل بين السطور للنجمة صبا مبارك، والنجمين أحمد فهمي ومحمد علاء، في جذب الجمهور لمتابعة حلقاته بشكل يومي، خاصة وأن العمل ينتمي لنوعية دراما الإثارة والتشويق مع التطرق لعدد من الموضوعات الاجتماعية.

مواعيد عرض مسلسل بين السطور الحلقات الجديدة

ويبحث عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن مواعيد عرض حلقات مسلسل بين السطور على شبكة قنوات ON وتفاصيل الأحداث، وهو ما نريده اليكم فى السطور التالية.

مواعيد عرض مسلسل بين السطور على قناة ON 

تعرض حلقات مسلسل بين السطور يوميا من الأحد إلى الخميس، في تمام الساعة 8 مساءً، ويعاد  عرضه في تمام الساعة 2 صباحًا والساعة 12.30 ظهرًا.

موعد عرض مسلسل  بين السطور على قناة ON drama

وتعرض الحلقة الجديدة من مسلسل بين السطور، لـ صبا مبارك، عبر قناة ON دراما في العاشرة مساءً ويُعاد عرضه في الساعة 10 صباحًا والساعة 5 مساءً.

وينتمى مسلسل بين السطور، لنوعية الدراما الاجتماعية المليئة بالتشويق والغموض ويتكون المسلسل من 30 حلقة ويُعرض يوميًا من الأحد إلى الخميس على قناة ON، كما يتم إعادة عرض حلقاته بشكل مجمع يوميًا في الجمعة والسبت من كل أسبوع.

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مواعيد عرض مسلسل بين السطور لصبا مبارك وأحمد فهمي

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أحداث مسلسل بين السطور 

مسلسل بين السطور، مقتبس عن الدراما الكورية MISTY، يتناول حياة الإعلامية هند سالم، وتجسدها النجمة صبا مبارك، التي رغم نجاحها وحياتها المستقرة ظاهريًا، والتي تبدو موضع حسد وغيرة من الأخرين، تحيط بعض الجوانب الخاصة من حياتها بالكتمان، لكن تتعقد الأمور عند وقوع جريمة، وتجد نفسها مضطرة لمواجهة ماضيها بعدما اعتقدت أنها تجاوزته، وتتكشف العديد من الأسرار التي تهدد حياتها وزواجها.

أبطال مسلسل بين السطور

مسلسل "بين السطور" معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد، ويشارك فى بطولته مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين فى مقدمتهم أحمد فهمي، صبا مبارك، محمد علاء چاميكا، وليد فواز، باسل الزارو، سلمى أبو ضيف، دنيا المصري، ناردين فرج، على الطيب، وعدد كبير من الفنانين الشباب، ومن إخراج وائل فرج.

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