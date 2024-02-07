رحيل الشاعر الكبير مجدى نجيب بعد صراع مع المرض

رحل عن عالمنا الشاعر الكبير مجدي نجيب، منذ قليل، بعد صراع مع المرض.

جمعية المؤلفين والملحنين تنعي وفاة الشاعر مجدي نجيب

ونعت جمعية المؤلفين والملحنين رحيل الشاعر مجدى نجيب، من خلال منشور عبر الصفحة الرسمية للجمعية: "ببالغ الحزن والأسى تنعي جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين الشاعر الكبير الأستاذ مجدي نجيب، ويتقدم مجلس الإدارة والأعضاء والعاملين بخالص التعازي لأسرته وأصدقائه ومحبيه".

وكان قد تعرض مجدي نجيب لأزمة صحية شديدة خلال الفترة الماضية، دخل على إثرها إلى العناية المركزة داخل أحد المستشفيات الكبرى، وحرص أعضاء جمعية المؤلفين والملحنين، برئاسة الدكتور مدحت العدل، على الوقوف بجانبه ومتابعة حالته وزيارته في المستشفى.

مجدي نجيب

مجدي نجيب شاعر وفنان تشكيلي ينتمي إلى جيل الستينيات الأدبي، تغنى بقصائده كبار نجوم الغناء والطرب في مصر والعالم العربي، حيث قدم له العندليب عبدالحليم حافظ أغنية "كامل الأوصاف"، وتغنت له الفنانة شادية بـ"غاب القمر" و"يا عزيز عيني" وغيرها.

وصدر للشاعر مجدي نجيب العديد من الدواوين الشعرية، منها: "صهد الشتا" وصدر في العام 1964. "ليالى الزمن المنسى" عام 1974، "الحب فى زمن الحرب"، ديوان "مقاطع من أغنية الرصاص" والصادر في العام 1976، "الوصايا" وصدر عام 1997، ديوان "غاب القمر"، ديوان "ممكن " وصدر عام 1996، وديوان "حبة ملح حبة سكر"، بالإضافة إلى العديد من الكتابات الشعرية للأطفال، ولُقب بلقب "شاعر الألوان".

وتعاون "نجيب"، خلال مشواره، مع نخبة كبيرة من نجوم الغناء أبرزهم الكينج محمد منير، فقد كان له النصيب الأكبر للغناء من كلمات الشاعر مجدي نجيب، فقد تغني من قصائده بأغنيات: "شبابيك"، "ممكن"، "حواديت"، "ليلي"، "من أول لمسة"، "زوق"، "شجر اللمون"، "بنتولد"، "بالطول واللون والحرية" وغيرها.

كما تعاون مع الفنانة فايزة أحمد، وقدمت له "العيون الكواحل"، "يا هلال غاب عنا"، "آخد حبيبي يا أنا ياما"، كما غنت له صباح أغنية "جاني وطلب السماح"، وقدم له الفنان هاني شاكر أغنية "سيبوني أحب"، وقدمت له شريفة فاضل "لما راح الصبر منه"، و"دور دور لف الدنيا بحالها"، "أم البطل" وغيرها.