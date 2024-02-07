مسار إجباري وحمزة نمرة أول نجوم تترات مسلسلات رمضان 2024

تعاقدت فرقة مسار إجباري على غناء تتر مسلسل “مسار إجباري” من بطولة أحمد داش وعصام عمر.

وتعكف فرقة مسار إجباري حاليا على اختيار كلمات الأغنية بما يتماشى مع أحداث العمل المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل 2024.

ومن المنتظر ان يتم تسجيل الأغنية الخاصة بتتر المسلسل خلال أيام لتكون جاهزة طرحها بالتزامن مع طرح البرومو الرسمي للمسلسل.

مسلسل “مسار إجباري” مكون من 15 حلقة ويعد أولى بطولات أحمد داش وعصام عمر في الدراما الرمضانية.

وتجسد “بسمة” ضمن الأحداث شخصية والدة أحمد داش، وتمر حياتهما بالعديد من الأزمات، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي تشويقي.

بينما تجسد صابرين خلال أحداث العمل شخصية والدة عصام عمر، وتمر بالعديد من المواقف والتحديات وذلك في إطار اجتماعى مشوق.

ويجسد عصام عمر خلال العمل دور حسين وهو دور شاب من منطقة العباسية ويتعرض للعديد من المواقف الغريبة التي تؤثر في حياته بشكل لا يتوقعه، إلا أنه يحاول أن يصل لحل لهذه المواقف غير الطبيعية.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي مشوق يحمل كثير من المفاجآت غير المتوقعة، وتجسد الفنانة صابرين خلال "مسار إجباري" شخصية والدة عصام عمر،

"مسار إجباري" تأليف باهر دويدار وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، نور إيهاب، وعدد آخر من الفنانين.

حمزة نمرة يغني تتر "سر إلهي"

فيما تعاقد الفنان حمزة نمرة على غناء تتر مسلسل “سر الهي” للنجمة روجينا والذي تشارك به في موسم رمضان المقبل 2024.

ومن المقرر ان يسجل نمرة اغنية تتي العمل خلال أيام بأحد الاستديوهات الخاصة.

أحداث مسلسل سر إلهي تنتمي إلى الحارة الشعبية وهي الفنانة روجينا ومن ثم تدخل في عدد من الصراعات لتتزوج من الفنان محمد ثروت، وتتصاعد أحداث المسلسل الذي ينتمي إلى أحداث الكوميدي الاجتماعي.

مسلسل "سر إلهى" يسجل التعاون الثالث على التوالى بين روجينا والمخرج رؤوف عبد العزيز.

يضم العمل بجانب روجينا كلا من صلاح عبدالله، أحمد بدير، نهى عابدين، ميمي جمال، محمد ثروت، رنا رئيس، رشا مهدي، محمود الحديني، مراد مكرم، محسن منصور، أحمد مجدي، محمود حجازي، أحمد سلامة، مريم أشرف زكي، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.