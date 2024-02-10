أخبار حالة الطقس اليوم السبت 10-2-2024| درجات الحرارة بمحافظات مصر

أخبار حالة الطقس اليوم السبت 10-2-2024| درجات الحرارة في محافظات مصر محور اهتمام الملايين من المواطنين حاليًا، وذلك من انتهاء أيام شهر طوبة القبطي وبداية شهر أمشير الذي يتميز بوجود رياح قوية وعواصف شديدة البرودة في مختلف أنحاء البلاد.

أخبار حالة الطقس اليوم السبت 10-2-2024| درجات الحرارة في محافظات مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن أخبار حالة الطقس اليوم السبت 10-2-2024| درجات الحرارة في محافظات مصر، وذلك حتى يتمكن المواطنين من التأقلم مع طبيعة الحالة الجوية في محافظة إقامته دون أي مشاكل صحية قد يتعرضون لها بسبب عدم ارتداء ملابس مناسبة توافق مع درجات الحرارة.



حالة الطقس اليوم في القاهرة

أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن هناك طقس معتدل في محافظات القاهرة الكبرى خلال ساعات النهار وطقس بارد خلال ساعات الليل مع وجود شبورة مائية كثيفة تصل إلى الضبابية على بعض المناطق خاصة على الطرق السريعة من وإلى مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتتراوح درجات الحرارة في محافظات القاهرة الكبرى من (10_11) درجة مئوية وبتكون الصقيع على المزارع في وسط سيناء وذلك مع اقتراب انتهاء شهور فصل الشتاء واقتراب فصل الربيع واعتدال درجات الحرارة.



حالة الطقس اليوم في الإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية هطول أمطار غزيرة على بعض أحياء السكنية وذلك بفعل منخفض القطبي وذلك مع نهاية شهر طوبة وبداية شهر أمشير والذي يتميز بتقلب الحالة الجوية، حيث شهدت الإسكندرية هطول أمطار متفاوتة الشدة على فترات متقطعة واستمرت حالة عدم استقرار الأحوال الجوية في المحافظة.



درجات الحرارة في محافظات مصر

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة العظمى 22 والصغرى 12 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في العاصمة الإدارية العظمى 22 والصغرى 12 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الجيزة العظمى 22 والصغرى 11 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة كفر الشيخ العظمى 21 والصغرى 12 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الشرقية العظمى 22 والصغرى 12 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة دمياط العظمى 20 والصغرى 13 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة بورسعيد العظمى 20 والصغرى 13 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسماعيلية العظمى 22 والصغرى 10 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسكندرية العظمى 20 والصغرى 10 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الفيوم العظمى 23 والصغرى 10 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة بني سويف العظمى 23 والصغرى 9 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة المنيا العظمى 23 والصغرى 08 درجة مئوية.