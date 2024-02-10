السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

أخبار حالة الطقس اليوم السبت 10-2-2024| درجات الحرارة بمحافظات مصر

حالة الطقس
حالة الطقس

أخبار حالة الطقس اليوم السبت 10-2-2024| درجات الحرارة في محافظات مصر محور اهتمام الملايين من المواطنين حاليًا، وذلك من انتهاء أيام شهر طوبة القبطي وبداية شهر أمشير الذي يتميز بوجود رياح قوية وعواصف شديدة البرودة في مختلف أنحاء البلاد.

أخبار حالة الطقس اليوم السبت 10-2-2024| درجات الحرارة في محافظات مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن أخبار حالة الطقس اليوم السبت 10-2-2024| درجات الحرارة في محافظات مصر، وذلك حتى يتمكن المواطنين من التأقلم مع طبيعة الحالة الجوية في محافظة إقامته دون أي مشاكل صحية قد يتعرضون لها بسبب عدم ارتداء ملابس مناسبة توافق مع درجات الحرارة.


حالة الطقس اليوم في القاهرة

أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن هناك طقس معتدل في محافظات القاهرة الكبرى خلال ساعات النهار وطقس بارد خلال ساعات الليل مع وجود شبورة مائية كثيفة تصل إلى الضبابية على بعض المناطق خاصة على الطرق السريعة من وإلى مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتتراوح درجات الحرارة في محافظات القاهرة الكبرى من (10_11) درجة مئوية وبتكون الصقيع على المزارع في وسط سيناء وذلك مع اقتراب انتهاء شهور فصل الشتاء واقتراب فصل الربيع واعتدال درجات الحرارة.

txt

حالة الطقس اليوم الخميس 8 فبراير 2024 ودرجات الحرارة فى محافظات مصر 

txt

اضطرابات جوية غدًا.. هيئة الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الجمعة


حالة الطقس اليوم في الإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية هطول أمطار غزيرة على بعض أحياء السكنية وذلك بفعل منخفض القطبي وذلك مع نهاية شهر طوبة وبداية شهر أمشير والذي يتميز بتقلب الحالة الجوية، حيث شهدت الإسكندرية هطول أمطار متفاوتة الشدة على فترات متقطعة واستمرت حالة عدم استقرار الأحوال الجوية في المحافظة.

txt

تفاصيل حالة الطقس في القاهرة والإسكندرية خلال أسبوع

txt

أخبار حالة الطقس اليوم الجمعة 9-2-2024| درجات الحرارة فى محافظات مصر


درجات الحرارة في محافظات مصر

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة العظمى 22 والصغرى 12 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في العاصمة الإدارية العظمى 22 والصغرى 12 درجة مئوية.
درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الجيزة العظمى 22 والصغرى 11 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة كفر الشيخ العظمى 21 والصغرى 12 درجة مئوية.
درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الشرقية العظمى 22 والصغرى 12 درجة مئوية.
درجة الحرارة المتوقعة في محافظة دمياط العظمى 20 والصغرى 13 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة بورسعيد العظمى 20 والصغرى 13 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسماعيلية العظمى 22 والصغرى 10 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسكندرية العظمى 20 والصغرى 10 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الفيوم العظمى 23 والصغرى 10 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة بني سويف العظمى 23 والصغرى 9 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة المنيا العظمى 23 والصغرى 08 درجة مئوية.

اقرأ المزيد

 تفاصيل حالة الطقس في القاهرة والإسكندرية خلال أسبوع

حالة الطقس اليوم حالة الطقس الطقس اليوم الطقس درجات الحرارة هيئة الأرصاد الجوية الحالة الجوية

الأكثر قراءة

عاجل.. نتنياهو لـ"بلينكن": العملية البرية فى رفح الفلسطينية قد تبدأ خلال أسبوعين

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني لشيرين رضا وصبري فواز الحلقة 21

عاجل.. القاهرة الإخبارية: قوات الاحتلال تقتحم بلدة كفر قدوم شرق مدينة قلقيلية

يبدأ اليوم.. موعد انتهاء الفصل الدراسى الثانى بالجامعات وامتحانات الترم الثانى

سعر الذهب اليوم السبت 10-2-2024 فى مصر للبيع والشراء

جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 10-2-2024 فى الدوريات العالمية والمحلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

غزة وسط الحراك الإقليمى محاصرة.. والتعنت الأمريكى.. الابتزاز الإسرائيلى

صفاء النجار

مقامات الغضب.. المغامرة

ماجد حبته

لا تلوموه!

عبدالوهاب داود

فاضح نوبل.. ميلان كونديرا الدال على «لا معايير» الجائزة الأشهر

جرجس شكرى

محمد أبوالسعود.. مخرج ثائر من جيل التسعينيات

الحسين عبدالرازق

هل ستهدأ الأسعار إذا ما انخفض الدولار؟!

جمال-أسعد

رواد المواطنة

محمد عبدالعزيز

دورنا فى وقت الأزمة

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

عقيدة بايدن الجديدة

عاجل.. المناورة الجديدة.. كيف يستخدم نتنياهو «إلغاء حل الدولتين» للبقاء رئيسًا للوزراء؟

جيش الاحتلال: سنواصل المعركة للإضرار بحزب الله وتقويض قدراته