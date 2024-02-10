السبت 10 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تصاعد الأحداث.. مواعيد عرض حلقات مسلسل بين السطور والقنوات الناقلة

مسلسل بين السطور
مسلسل بين السطور

زاد البحث عن مواعيد عرض حلقات مسلسل "بين السطور" على قناة ON، حيث استطاع أبطال مسلسل بين السطور للنجمة صبا مبارك، والنجمين أحمد فهمي ومحمد علاء، تحقيق حالة رواج جماهيري كبير، وذلك مع تصاعد الأحداث وحصد ملايين المشاهدات عقب عرض أولى حلقاته، والتي اتسمت بالتشويق والغموض والدراما الاجتماعية المبنية على قصة جديدة بشكل مميز، وهو ما جعل الجمهور يبحث عن تفاصيل الأحداث، ومواعيد عرض الحلقات الجديدة من المسلسل الذي عرض منه إلى الآن 10 حلقات.

مواعيد عرض حلقات مسلسل "بين السطور" على قناة ON

يستعرض "الدستور" للقراء مواعيد عرض حلقات مسلسل "بين السطور" على قناة ON، حيث يعرض من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 8 مساء، والإعادة الساعة 12 صباحًا، ثم تعاد مرة أخرى فى تمام الساعة 2 ظهرًا اليوم التالي.

مواعيد عرض حلقات مسلسل "بين السطور" على قناة ON دراما

كما تعرض الحلقة على قناة ON دراما في تمام الساعة 10 مساء والإعادة فى تمام الساعة 10 صباحا من اليوم التالى، وتعاد مرة ثانية الساعة 5 مساء.

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قصته وأبطاله.. تفاصيل مشاهدة مسلسل حدوتة منسية على CBC وWATCH IT

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موعد عرض مسلسل بين السطور الحلقات الجديدة والقنوات الناقلة

أحداث مسلسل بين السطور

وشهدت أحداث مسلسل "بين السطور" تصاعد بشكل كبير، خاصة بعدما اشتدت الأزمة بين "هند" وتجسدها صبا مبارك، وزوجها "حاتم" أحمد فهمي، بسبب اكتشافه وجود السلسلة الخاصة بها فى سيارة "جيمي" محمد علاء، يوم وقوع حادث وفاة الأخير، ما أثار الشكوك بداخله حول وجود علاقه بين المجني عليه وزوجته.

صناع وأبطال مسلسل "بين السطور" للفنانة صبا مبارك

مسلسل "بين السطور" مكون من 30 حلقة ومأخوذ من فورمات كورى، وهو معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، وبطولة نخبة كبيرة من النجوم والفنانين فى مقدمتهم صبا مبارك، أحمد فهمى، محمد علاء، سلوى محمد علي، وليد فواز، ناردين فرج، سلمى أبو ضيف، باسل الزارو، على الطيب، دنيا المصرى، وعدد آخر من الفنانين. 

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مواعيد مسلسل "بين السطور" بطولة الفنانة صبا مبارك وعدد حلقاته

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