مواعيد مسلسل "بين السطور" بطولة الفنانة صبا مبارك وعدد حلقاته

حظي مسلسل "بين السطور" للفنانة صبا مبارك، وأحمد فهمي، ومحمد علاء الشهير بـ"جاميكا"، على اهتمام كبير من قِبل الجمهور ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، حتى أنه تصدر محرك البحث الأكثر شهرة "جوجل"، بسبب قصته المثيرة، والتي لاقت اهتمام الجميع.

مواعيد عرض مسلسل بين السطور

وبحث عدد كبير من مستخدمي المنصات المختلفة عن مواعيد عرض مسلسل "بين السطور"، وعدد حلقاته، خاصًة بعد عرض 9 حلقات جديدة منه، عبر قناة on، إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

يعرض العمل الفني "بين السطور" للفنانة صبا مبارك يوميًا بدايًة من يوم الأحد للخميس، في تمام الساعة الثامنة مساءً، عبر قناة on، عرضه في تمام الساعة 2 صباحًا والساعة 12.30 ظهرًا على القناة ذاتها.

مواعيد إعادة عرض مسلسل بين السطور

يمكن للمشاهد رؤية الحلقة مرة أخرى من خلال مشاهدتها عبر قناة أون دراما، -on drama"، في تمام الساعة العاشرة مساءً ويُعاد عرضه في الساعة 10 صباحًا والساعة 5 مساءً.

أبطال مسلسل بين السطور

العمل الفني من بطولة الفنانة صبا مبارك التي تجسد شخصية الإعلامية هند سالم، والفنان أحمد فهمي، والفنانة سلمي أبو ضيف، ومحمد علاء جاميكا، وليد فواز، باسل الزارو، سلمى أبو ضيف، دنيا المصري، ناردين فرج، على الطيب، وعدد كبير من الفنانين الشباب، ومن إخراج وائل فرج.

عدد حلقات مسلسل بين السطور

يتكون مسلسل بين السطور من 30 حلقة، وهو مأخوذ عن النسخة الكورية.

وينتمى مسلسل بين السطور، لنوعية الدراما الاجتماعية المليئة بالتشويق والغموض ويتكون المسلسل من 30 حلقة ويُعرض يوميًا من الأحد إلى الخميس على قناةON، كما يتم إعادة عرض حلقاته بشكل مجمع يوميًا في الجمعة والسبت من كل أسبوع.

مسلسل بين السطور، مقتبس عن الدراما الكورية MISTY، يتناول حياة الإعلامية هند سالم، وتجسدها النجمة صبا مبارك، التي رغم نجاحها وحياتها المستقرة ظاهريًا، والتي تبدو موضع حسد وغيرة من الأخرين، تحيط بعض الجوانب الخاصة من حياتها بالكتمان، لكن تتعقد الأمور عند وقوع جريمة، وتجد نفسها مضطرة لمواجهة ماضيها بعدما اعتقدت أنها تجاوزته، وتتكشف العديد من الأسرار التي تهدد حياتها وزواجها.